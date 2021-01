Babiš otočil. Hnilička na nelegální teplické party už tolik nevadí

„Proč bych teď destabilizoval situaci a paralyzoval její práci. Do voleb zbývá osm měsíců, takže pokud ho bude chtít nová vláda odvolat, je to na ní,“ řekl Právu.

Babiš však ještě v pondělí dopoledne prohlašoval, že chce, aby rezignoval nejen na mandát poslance, ale právě také na post šéfa Národní sportovní agentury. „Je to strašná chyba a měl by rezignovat na mandát poslance i na funkci šéfa Národní sportovní agentury,“ prohlásil premiér.

Premiér tak změnil názor i přesto, že někteří ministři včetně šéfky resortu financí Aleny Schillerové (ANO) již avizovali, že by návrh na Hniličkův konec zřejmě podpořili. „Odsuzuji jakékoliv podobné jednání. Zvlášť my, kteří máme jít příkladem, se nemůžeme takto chovat,“ sdělila Novinkám.

„Pár měsíců před volbami je to (rezignace na poslanecký mandát) hezké gesto, ale nic víc. Skutečné vyvození odpovědnosti by bylo vzdát se té skutečně lukrativní funkce 'krále' českého sportu. Tady už by to ale reálně bolelo, tedy předpokládám, že si pan Hnilička zařídí podporu prostředí, o jehož financování rozhoduje,“ řekl Novinkám šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan.