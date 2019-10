Babiš od vládní čtvrti v Letňanech couvnout nehodlá

Letňanský projekt by se podle Babiše státu rentoval, nemusel by totiž platit nájemné za některé úřady v centru. Navíc by některé objekty mohl prodat a výnos investovat do čtvrti pro 10 tisíc úředníků. „Není to o mně. Pokud by to nastalo, než se to všechno zpapíruje a nakreslí, potrvá to deset let, a to já určitě dávno v politice nebudu,“ argumentoval Babiš.