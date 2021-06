Babiš: Může se stát, že přijde další vlna. Očkování je jediným řešením

"To že teď masivně rozvolňujeme, je hlavně díky očkování. A může se stát, že přijde, a čeká se na podzim, nějaká vlna. Ale pokud ty vakcíny fungují a nepřijde žádná jiná mutace, na kterou by nedej bože nefungovaly, tak je to skutečně jediné řešení," řekl Babiš.

„Epidemie klesá, my musíme hlavně sekvenovat (tzv. celogenomové sekvenování vzorků pomáhá odhalovat výskyt nových nebezpečných mutací koronaviru - pozn. red.). Tam kde je nákaza, vyšetřit sekvenováním, jaké jsou to mutace, jestli jsou to mutace, které známe, a jestli tam není nějaké ohrožení,“ pokračoval Babiš.

„Celkem jsme už podali v Čechách 5,5 milionu dávek, to znamená, už 50,6 procenta dospělé populace nad 16 let je naočkováno jednou dávkou, a druhou dávkou je to více 2,072 milionu osob, to znamená 23,3 procenta,“ dodal.