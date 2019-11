Babiš: Lidé žijí ve lži, pracuju pro jejich lepší život

Ještě v sobotu večer nebylo vůbec jasné, zda Babiš na Národní třídu dorazí. Loni totiž přijel tak brzy ráno, že jej prakticky nikdo neviděl. Demonstranti s transparenty proto letos na místě čekali již od brzkých ranních hodin.

Premiér měl ale podle vlastních slov jasno v tom, zda přijde. „Chodím sem každý rok, akorát minulý rok jsem byl v jiný čas, protože jsem letěl do zahraničí,“ zdůraznil Babiš v rozhovoru pro Novinky.

Svoboda a demokracie

„Tento svátek pro mě znamená svobodu, demokracii – ale hlavně svobodné volby. A když člověk vidí ty záběry z roku 1989, tak Občanské fórum chtělo svobodné volby, a to je to nejvíc, co máme,“ prohlásil premiér.

„Občané si volí ve volbách volí politiky, kteří je zastupují ve Sněmovně. A Sněmovna zvolí vládu, takže to je ta demokracie. A tu máme, takže já si myslím, že je to v pořádku,“ konstatoval Babiš.

Premiér Andrej Babiš zapálil 17. listopadu 2019 svíčku na Národní třídě v Praze při příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Foto: Ondřej Deml, ČTK

Demonstranti premiéra vypískali

Bezmála dvě desítky demonstrantů na premiérovu přítomnost na Národní třídě reagovali pobouřeně. „Kam to neseš srabe,“ pokřikoval na premiéra nesoucího věnec jeden z demonstrantů. Ostatní měli píšťalky a na premiéra uctívajícího památku sametové revoluce pískali.

Premiéra při pokládání květiny a zpalování svíčky bránila policie.

Demonstranti střídavě skandovali: „Hanba, STB!“ Premiér, který měl na sobě kravatu v barvách trikolóry, se ale nenechal jejich kritikou vykolejit, na demonstranty vůbec nereagoval.

Když někdo tisíckrát opakuje lež, tak lidé mají pocit, že je to pravda. premiér Andrej Babiš

Podle něj je ale jasné, proč jsou demonstranti proti němu. „Ty lidé žijí ve lžích. Co se týká toho STB, tak jsem třikrát vyhrál soud. A vyhraju ho znovu, protože jsem zkrátka nespolupracoval. Můj táta neměl naopak kariérní postup, kvůli tomu, že jsme v rodině měli tři emigračky,“ uvedl Babiš.

„Ale samozřejmě, když někdo tisíckrát opakuje lež, tak lidé mají pocit, že je to pravda. Za posledních let jsme se nicméně nedozvěděli, proč někdo skartoval 25 tisíc svazků a co všechno se tam stalo,“ podotkl premiér.

„To je ta poslední lež, kterou oni opakují. Všechno ostatní jsou pseudoaféry, které již splaskly,“ doplnil Babiš.

Demonstranti v neděli na Národní třídě Foto: Michaela Říhová, ČTK

Zdůraznil, že sám má svědomí čisté. „Pracuju pro lepší život našich lidí a dělám to s maximálním nasazením. A budu to samozřejmě dělat i nadále, pokud budu mít podporu ve volbách. To je rozhodující,“ konstatoval v rozhovoru pro Novinky.

„Babiš nekrade, Babiš nemůže nikoho zkorumpovat,“ prohlásil Babiš. Doplnil, že sobotní demonstraci na Letné nerozumí. „Chtějí po mně, abych dal Agrofert pryč, ale to já jsem udělal. Mě už ani nepustí na valnou hromadu Agrofertu, já Agrofert nemám,“ zdůraznil premiér.

Premiér Andrej Babiš hovoří s novináři, poté co položil 17. listopadu 2019 kytici na Národní třídě v Praze při příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Foto: Michaela Říhová, ČTK

Premiér dostal ultimátum do konce roku

Sobotní demonstraci na Letné svolal spolek Milion chvilek. Na akci se sešlo podle organizátorů 250 až 300 tisíc demonstrantů, policejní odhady hovoří o 250 tisících protestujících.

Spolek Milion chvilek dal premiérovi ultimátum do 31. prosince, aby odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a zbavil se Agrofertu, nebo aby odstoupil. V opačném případě svolá spolek další demonstrace, během kterých prý budou „daleko kreativnější“.