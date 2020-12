Babiš: KSČM v rozpočtu neustoupím

Nevidím pro to důvod. Nepřistoupím na to, abychom se zachovali stejně jako předchozí vlády, které, jakmile přišla krize, sebraly peníze armádě. Naši vojáci byli a jsou naprosto klíčoví pro boj s epidemií a v dnešním nestabilním světě potřebujeme špičkovou techniku. To je investice do naší bezpečnosti. S KSČM každopádně budeme vyjednávat dál, stejně jako se všemi stranami ve Sněmovně.