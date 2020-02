Babiš: Důchody zvýšíme co nejvíc, ale rozpočet kvůli ČSSD nezničím

ČSSD navrhuje, aby důchody rostly nad valorizační vzorec, celkově mluví o přídavku tisíc korun. Řekl jste, že byste také nebyl proti. Začínáte se předhánět, kdo ve volebním roce do Sněmovny toho pro penzisty udělá víc?

Neříkejte, že soutěžíme. Blíží se volby do krajů, soc. dem. je asi nervózní kvůli svým preferencím, snaží se zaujmout, a proto stále něco do médií navrhuje.

Už teď podle nastaveného vzorce bude průměrný důchod v roce 2021 asi 15 200 korun, takže můj slib, aby průměrný důchod byl 15 tisíc, jasně překročíme.

Jsem pro co největší růst penzí, ale chceme je navyšovat dlouhodobě, tomu tedy musí odpovídat příjmy a výdaje. Nelze kvůli nějakým planým slibům nerozvážně zničit celý rozpočet, pak nebudeme mít na žádné důchody.

Hlavně mě ale překvapuje, že pan Chvojka nebo paní Maláčová už navrhují konkrétní částky, i když tyto návrhy nejsou koaličně projednané. Budeme o růstu penzí v koalici jednat a určitě nad vzorec navýšíme nějakou částku, ale o kolik to bude, to teď říct nedovedu. Nechci být jako paní Maláčová s rodičovským příspěvkem, že něco slíbí a pak to nesplní.

Myslíte, že udržíte schodek rozpočtu ve výši 40 miliard?

To je otázka. Řekli jsme, že rozdíl může být vyšší jen za předpokladu, že investice z českých zdrojů budou podstatně vyšší než schodek. Přesto naše zadlužení vůči HDP klesá, nyní je už pod 30 procenty a je třetí nejnižší v EU. Nezastírám, že rozpočet na příští rok bude náročný, protože dramaticky budou růst důchody a platy, a bude se ve velkém investovat.

Ze 650 cílů z programového prohlášení vlády jsme zatím splnili zhruba 45 procent všech bodů, ale jelikož jsme v polovině funkčního období, tak to není zrovna špatný výsledek. Jistě je ještě plno věcí, které chceme, aby ministři splnili, a pokud je nesplní, tak musí veřejnosti vysvětlit proč.

Máme třeba v programu administrativní čtvrť, ale když nám pan primátor Hřib ty pozemky v Letňanech neprodá, tak to těžko můžeme splnit.

Ústavní soud tento týden rozhodl, že zákon o střetu zájmů je v pořádku. Přitom stále opakujete, že lex Babiš byl přijat vašimi politickými konkurenty proto, aby vás vystrnadili z politiky. Myslíte si, že tutéž snahu má i ÚS?

Rozhodnutí samozřejmě respektuji, ale to nic nemění na tom, že ho považuji za absurdní, že Ústavní soud rozhodl proti mně a že jsem stále přesvědčen, že zákon o střetu zájmů byl přijat výslovně kvůli mně.

Ostatně i soudce zpravodaj Filip uvedl, že způsob, jakým byla norma schválena, byl na hraně přijatelnosti a že snaha neutralizovat politického protivníka nebyla namístě. O tom, že otázka střetu zájmů je živá debata, svědčí i to, že tři ústavní soudci měli odlišná stanoviska.

Ale ta se týkala zákazu vlastnictví médií, ne zákona jako takového. Naopak soud zdůraznil nebezpečí slučování ekonomické, politické a mediální moci a také konstatoval, že kandidát na veřejnou funkci se musí přizpůsobit státu, nikoli naopak.

Vždyť jsem se zákonu přizpůsobil. Svou bývalou firmu jsem vložil do svěřenských fondů, takže nemohu být ve střetu zájmů. Jen nyní, když se Babiše nepodařilo zaříznout v Česku, tak moji protivníci přenesli svoji svatou válku do Bruselu.

Členem vlády jsem se stal v lednu 2014 a všechno bylo v pořádku do té doby, než ANO začalo mít vysoké preference. Pak se pan Kalousek s panem Sobotkou dohodli a původní zákon o střetu zájmů přetvořili v roce 2016 na základě pozměňovacího návrhu TOP 09 na současný lex Babiš. Cíl byl jediný, vyštvat mě z politiky.

Zákon začal platit v únoru 2017. I kdybych teď nakrásně převedl Agrofert do slepých fondů, tak mi novináři budou říkat, že je stejně vede bílý kůň a že o těch Kosteleckých uzeninách rozhoduji já. Ať udělám cokoli, bude to špatně a budete to kritizovat.

Snaha vyštvat úspěšné podnikatele z politiky je po celé Evropě. Možná právě proto, že to jsou lidé, kteří nechodí do politiky zbohatnout, protože už zajištění jsou, a protože řada z nich má lepší výsledky než lidé, kteří v politice jsou desítky let. To jsem, myslím, svou prací na pozici ministra financí a premiéra dokázal.

Nedokážete pochopit, že se zákonem stát brání proti tomu, aby jeden člověk disponoval tak velkou mocí, protože pak hrozí, že by si stát mohl privatizovat k prosazování vlastních zájmů? Z pozice premiéra toho můžete spoustu ovlivnit.

A z čeho vycházíte? Z těch nesmyslů, které někdo vykřikoval na náměstích, že paní Benešová přišla Babišovi pomoci, takže výsledkem je, že nejvyšší státní zástupce obnovil moje trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo? Kvůli této pseudokauze média tři roky terorizovala moji rodinu, aniž by se jí omluvila. Kdybych měl takovou moc, tak určitě nejsem znovu stíhán.

Ten systém, ve kterém žijete, se tu budoval desítky let, ti lidé se dobře navzájem znají a jsou naštvaní na mě, protože jsem jejich zkorumpovaný systém naboural. Do politiky jsem šel, abych pomohl naší zemi a našim občanům. Mám jasné výsledky, ČR bohatne a zažívá své nejlepší období, což těm neschopným leží v žaludku. Hlavně také proto, že mě nikdo nemůže zkorumpovat.

Čím si vysvětlujete, že preference ANO jsou kolem 30 procent, když tu předvádíte kiksy jako s ministrem Kremlíkem, jmenováním pana Havlíčka dvouministrem nebo s DPH na točené pivo?

Takže pěkně popořadě, začněme pivem. V lednu 2016 jsem slíbil, že snížíme DPH na točené pivo z 21 na 10 procent, abychom hospodským kompenzovali zavedení EET. Je rok 2020 a svůj slib jsem splnil. Konec hlášení.

To, co tady vzniklo kvůli idiotské tabulce, kterou někdo vymyslel a pustil na internet, je jen mediální bramboračka. Nikdy jsme nechtěli měnit DPH na lahvové pivo, naopak podporujeme naši pivní kulturu, kde se podává pivo točené.

O kandidatuře na Hrad nepřemýšlím a ani nikdy jsem o ní neuvažoval.

Ale především zákazníků a hostů se změny vůbec nedotknou, nijak je nepocítí. A ti hostinští, kterých se změny týkají, moc dobře vědí, co a jak účtovat. Proč by jinak děkovali ministryni financí Schillerové, že jsme splnili slib?

Poprvé v historii ČR se speciálně sníží daň na pivo a moc se na 1. května těším. Doufám, že se najdou hospody, co se zachovají fér a zlevní. Prostor na to rozhodně mít budou, důvod ke zdražování určitě nemají.

A co personální politika? Vytahujete ministry jako králíky z klobouku a stejně jako králíky je pak zaříznete. Samotní poslanci ANO reptají, že kandidáty na ministry nevybíráte z jejich řad.

Tomu věřím. Hnutí ANO ale není jako tradiční politické strany, nemáme stejnou kulturu jako náš koaliční partner. U nás to nefunguje tak, že dám trafiky lidem z hnutí, aby mě zvolili předsedou. Ale hlavně dobře víte, že říkám, že ministři nerostou na stromech. Být ministr, starat se jen o svoje píár, dokáže téměř každý.

Ale najít ministra, který bude tvrdě pracovat pro daňové poplatníky, snadné není.

Pana Kremlíka jsem znal z ministerstva financí. Tam fungoval dobře, byl pracovitý, ale tu kontroverzní IT zakázku nezvládl. Příliš věřil svým podřízeným a nepochopil, že nelze hájit zakázku na elektronickou dálniční známku za 400 milionů. Tak musel skončit.

Co říkáte Hamáčkovu návrhu na zastropování výdajů na obranu na 1,4 procenta HDP? Máme lít peníze na zbrojení, když je spíš budeme potřebovat na investice, platy a důchody doma? Hamáček má pravdu, když říká, že s pravicovým rozpočtem nemůžete mít levicové plány.

Překvapuje mě, že pan Hamáček jako bývalý stínový ministr obrany soc. dem. nechce plnit závazky, které máme v NATO. Bezpečnost našich občanů je moje priorita.

Je podstatné, že jsme konečně začali nakupovat moderní vojenskou techniku. Máme plán, že do roku 2021 navýšíme vojenské výdaje na 1,4 procenta HDP a v roce 2024 by to výhledově měla být dvě procenta.

Nechci, abychom v NATO byli černými pasažéry, své závazky musíme plnit.

Za rok 2018 jsme nakoupili za 26,4 miliardy vojenského materiálu a loni jsme uzavřeli smlouvy za 43 miliard. Nahrazujeme třicet let starou ruskou techniku izraelskými radary, francouzskými obrněnci i americkými vrtulníky. Musíme mít moderní techniku a armádu, abychom ochránili naše lidi.

Náš závazek v rámci NATO je vybudovat tři těžké mechanizované brigády a jeden tankový prapor, tedy 5000 vojáků, 210 pásových bojových vozidel, 33 tanků, 24 dělových systémů, desítky samohybných minometů, 16 odpalovacích zařízení protivzdušné obrany a tak dále. Nechci, abychom v NATO byli černými pasažéry, své závazky musíme plnit.

Vypadá to, že Američanům jsme dobří, když si od nich kupujeme vrtulníky za 14 miliard korun, ale když chceme zavést digitální daň na Facebook či Apple, abychom měli víc peněz do rozpočtu, tak nám vyhrožují, že na nás uvalí cla. Jaký je pak rozdíl mezi USA a Čínou, která také hrozí postihem našim firmám, pokud šéf Senátu vyrazí na Tchaj-wan?

Rozdíl je v tom, že Čína není člen NATO a není náš vojenský spojenec jako Spojené státy. S digitální daní USA vyhrožují všem, třeba i Francii. Ale řešíme to.

Je pravda, že z toho jsou naše firmy, které s USA obchodují, nervózní. Myslím si, že by ty velké firmy skutečně měly platit nějakou daň, ale je otázka kolik. Sedm procent, o kterých se bavíme, je nejvyšší návrh, který nějaký stát navrhuje. Čekáme také, jak se k tomu postaví OECD.

Předpokládám, že o tom budeme jednat a že se dojde k nějaké dohodě. Na daň jsou názory různé, nakonec o tom rozhodne Sněmovna.