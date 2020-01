Babiš by chtěl kvůli koronaviru lepší opatření na letišti, Bulovka má připravené pokoje

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že chce zlepšit opatření na letišti kvůli šíření koronaviru. Byl by rád, aby měla veřejnost pocit bezpečí. Nemocnice Na Bulovce v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru uvedla, že pro případné pacienty má vyčleněny dva pokoje. Počty lůžek v izolaci by v případě potřeby mohla navyšovat. Uvedla to mluvčí nemocnice Simona Krautová.