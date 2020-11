Babiš a Hamáček se neshodli na změně daní, posun je u přídavků

Napětí v koalici vyvolalo i to, že ČSSD ve sněmovním rozpočtovém výboru nepodpořila doporučení schválit rozpočet. Hamáček ČTK řekl, že sociální demokracie ale s vládním rozpočtovým návrhem souhlasí a bude ho podporovat. O případných pozměňovacích návrzích chce jednat, a to i v koalici.

Spor se vedl i o přídavky na děti. Shoda sice byla na jejich navýšení o 26 procent, ale už ne na tom, kolik dětí by je mělo pobírat. Nyní jich je asi 240.000. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosazuje, aby na dávku dosáhly domácnosti s příjmem do 3,6násobku životního minima. Nárok na peníze od státu by tak mělo o 350.000 dětí víc. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by ale přídavek měly mít jako dosud rodiny s příjmem do 2,7násobku minima. „Myslím, že tam jsme se posunuli," řekl Hamáček. Návrh ale nechtěl přiblížit, nejdřív ho chce projednat se straníky.