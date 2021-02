Až 150 vojáků bude moci pomáhat při testování na koronavirus

Celkem k dnešnímu dni armáda nasazuje v domovech pro seniory nebo v nemocnicích 526 vojáků. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Dnes vyslala armáda vojáky na pomoc se zvládáním pandemie do dalších sedmi nemocnic a sociálních zařízení. Nastoupili nově třeba do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo do nemocnic v Mladé Boleslavi a Kladně.