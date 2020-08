Autoškoly nestíhají. Komisařů málo, zdržoval i virus

„Tento problém je dlouhodobý a s covidovou krizí jen eskaloval,“ řekl Právu Patrik Nosek, jednatel pražské autoškoly Nobe. „Komisaři jsou špatně odhodnoceni a nemají motivaci. Problém je i v tom, že musí jednou za pět let projít přezkoušením, a to je špatně. Často je přezkušují lidi od stolu, kteří o tom nic nevědí,“ míní Nosek.

Zkušební komise podle Noska zahlcují i dlouhodobě neúspěšní uchazeči, kteří mohou zkoušku opakovat třeba i desetkrát. „Hodně by pomohla zkouška ‚třikrát a dost‘. Někteří lidé na to nemají, nenarodili se pro to, aby řídili. To se týká mužů i žen,“ míní Nosek.