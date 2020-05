Autoškoly mají napilno, termíny jsou zaplněné

„Za týden se mi přihlásilo dvacet nových žáků. Co se týče konkrétních hodin, tak moc možností na výběr nemají. Na učebnu je také přetlak. A urychlit se to nijak nedá, to nejde pustit do provozu nedouky,“ sděluje Právu šéf auto-moto školy Milan Werner z Dobřichovic.

„Jedeš moc uprostřed. A co to velké nadjíždění do zatáčky?! Blikáš vpravo, ale vybočuješ vlevo. Tak za to by tě u zkoušky hned komisař vyrazil. A zase jsi zapomněl vypnout blinkr, u motorky se sám nevrací,“ vypočítává do komunikátoru umístěného v helmách prohřešky budoucího motorkáře.