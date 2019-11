Ať si rozmyslí, za koho chce bojovat, vzkázal Hamáček Zimolovi. Ten ČSSD opustit nehodlá

Zimola ale vzkázal, že ČSSD opustit nehodlá. Ničeho proti straně se prý založením vlastního politického hnutí nedopustil. „Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit. Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda,“ řekl Zimola ČTK.

Místopředseda ČSSD Šmarda Právu řekl, že model, který volí Zimola, se od toho, který zvolil v Novém Městě, liší. „Já tomu nerozumím. Je to sociální demokrat a zároveň chce do voleb za jiné hnutí?“ podivil se.

„My v Novém Městě jsme jako ČSSD oslovili nestraníky a vytvořili koalici (pod názvem Lepší Nové Město - pozn. red.). Pokud to má také tak, tak v pořádku. Pokud ČSSD půjde do koalice s jiným subjektem a požádá vedení o souhlas, tak s tím nebudeme mít problém. Podobný postup chce zvolit hejtman Netolický v Pardubickém kraji,“ uvedl Šmarda.

„Je možné vytvořit kombinovanou kandidátku, ale musela by ji podat ČSSD, i když by se jmenovala ta samotná kandidátka jinak. Druhá možnost je vytvořit koaliční kandidátku s více stranami. Ale neexistuje, aby někdo založil vlastní subjekt, tam by přišli členové ČSSD. To je v rozporu se stanovami a je to na vyloučení takového člověka,“ řekl Právu Veselý.