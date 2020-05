Armáda si vychová lékaře, ale ti jí pak utíkají za lepším

A proč je armádních doktorů málo? Není to nedostatkem zájemců. Na vojenskou fakultu v Hradci Králové se každoročně hlásí desetkrát víc zájemců, než je míst. Potíž je v tom, že armáda vychová dostatek lékařů, ale pak je nedokáže udržet a zdravotníci jí utečou do civilu.

Důvod velkého zájmu je zřejmý. Na vojenské fakultě dostanou studenti vzdělání zdarma, pobírají po dobu studia plat v rozmezí 26 až 40 tisíc korun měsíčně a poté mají nárok na výsluhu po 15 odsloužených letech, přičemž se do těchto let započítává i doba studia.

Za to se armádě zavážou sloužit dvojnásobek doby, kterou strávili na studiu, u lékařů to je 12 let, u zubařů a farmaceutů 10 let. Jinak musí zaplatit 12 tisíc korun za každý měsíc studia.