Armáda nasadí vojáky do domovů sociálních služeb

V souvislosti s rizikem koronaviru pomůže zajistit provoz domovů sociálních služeb až 360 vojáků. Rozhodla o tom dnes vláda. Po hraničních přechodech a chytré karanténě je to další praktická ukázka toho, že armáda pomáhá, kde je třeba.

Vláda již dříve rozhodla o nasazení vojáků na hranice České republiky nebo o jejich zapojení do tzv. chytré karantény.

Nasazení vojáků by mělo zmírnit nedostatek personálu v postižených institucích. Podle předkladatelů vládního materiálu, ministrů vnitra a obrany Jana Hamáčka (ČSSD) a Lubomíra Metnara, není v silách a v možnostech krajů zajistit veškeré činnosti potřebné pro řádný chod domovů sociálních služeb.

Ministři by měli na úterní schůzi vlády představit také scénáře otevírání obchodů a služeb zavřených v rámci koronavirových opatření. Rozhodnout by měli také o tom, kdy se děti vrátí do škol.