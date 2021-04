Arenberger: Roušky venku bychom v létě mohli odložit

„Omlouvám se všem za včerejšek - léto by tak mohlo být i bez roušek venku!” uvedl Arenberger ve čtvrtek.

„Chci se s vámi podělit o radostnou zprávu. Od posledního týdne v dubnu do konce června budeme mít navíc 1179000 dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech. Postupně tak budeme očkovat i přes 1 00 000 dávek denně. Omlouvám se všem za včerejšek-léto by tak mohlo být i bez roušek venku!” napsal ministr na Twitter.

Chci se s vámi podělit o radostnou zprávu. Od posledního týdne v dubnu do konce června budeme mít navíc 1179000 dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech. Postupně tak budeme očkovat i přes 100000 dávek denně. Omlouvám🙏se všem za včerejšek-léto by tak mohlo být i bez roušek venku!

Změnu mínění o rouškách v létě dal do souvislosti s tím, že Česko dostane od konce dubna do června o 1,19 milionu dávek vakcíny Pfizer víc, než byl plán. Souvisí to s urychlením dodávek, které s Pfizerem ve středu vyjednala Evropská komise. Jde celkem o 50 milionů dávek, na Česko připadne poměrná část.