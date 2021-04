Arenberger: Kadeřnictví a pedikúra se otevřou 3. května bez jakýchkoliv podmínek

Nyní platí, že může sportovat šest dvojic s desetimetrovými rozestupy, ty by měly být od 26.dubna zkrácené na šest metrů. Sami sportovci přitom upozorňují, že se to dá těžko dodržovat.

Doporučení jsou od toho, aby se dodržovala. Je to totéž, jako když jdete k lékaři a ten vám řekne, že nemáte kouřit. Pokud to nedodržíte, už to zásadně neovlivní.

Jednali jsme o tom s odborníky a představiteli z oblasti sportu a v následujících týdnech budeme opatření dál upřesňovat. Sestavení dvojic byl kompromis. Epidemiologové definují dvojici jako relativně bezpečnou a chtěli jsme nějak vymezit i bezpečnou vzdálenost, aby například na fotbalovém hřišti nemuseli být jen dva lidé, ale vešlo se jich tam víc. První kroky směřovaly k tomu, aby se populace po roce rozhýbala, aby si lidé mohli v párech zatrénovat a připravit se na další rozvolňování.

Na papíře to vypadá hezky, ale kluci, co hrají v parku fotbal, si těžko budou hlídat rozestupy. I vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že jde o doporučení, které policie nebude nijak hlídat. Neměla by se opatření nastavovat smysluplně, aby lidé měli i větší motivaci je dodržet?

Smysluplné opatření by bylo dvojice a tečka. Musíme si uvědomit, že v době, kdy se to připravovalo, byla klouzavá incidence dvě sta, v některých krajích až čtyři na sto tisíc obyvatel. Tedy naprosto dramatická situace.

Kdybychom taková čísla měli na podzim, tak zavíráme, a nyní se bavíme o tom, že něco otevřeme. Chtěli jsme lidem umožnit, aby si mohli na to hřiště dojít a třeba si zahrát dvojhru v tenise, byl jsem dokonce natolik liberální, že jsem se pokoušel protlačit i čtyřhru, ale to neprošlo.

Turistické atrakce, které jsme otevírali, jsou spíš venku, tam se asi od nikoho nenakazíte.

Bylo to několik hodin jednání, které vedly k tomu, že jsme aspoň nastavili nějaká pravidla.

Proč má mít PCR test týdenní platnost? To je přece velmi dlouhá doba, mezitím se člověk může kdykoliv nakazit. Třeba hned po testu.

Z logiky věci můžete říct, že test je použitelný jen ve chvíli, kdy ho odeberete, a pak se už můžete nakazit. Ale i tam je variabilita. PCR test vám řekne v okamžiku, kdy ho odeberete a je negativní, tak že vám nic není. Když pak chytnete virus, tak mu trvá pár dní, než se pomnoží a teprve potom začnete být infekční a potvrdíte to dalším testem.

Naopak u pozitivního antigenního testu je jasné, že už je dostatek antigenu na to, abyste se nakazil. Proto je lépe za 2-3 dny dělat další, proto se bude platnost antigenního testu uznávat dva až tři dny a PCR sedm dní. U antigenního testu není záchyt tak perfektní jako u PCR testu, který ho chytne hned, ještě, než se začal pomnožovat.

Bavíme se o profesionálně odebíraných testech. Zmínil jste ale, že provozovatelé služeb mohou testovat zákazníky přímo na místě. Jak to tedy je?

Profesionálně odebírané testy mají tu výhodu, že jde o certifikovaný odběr, který je někde evidován. Nějakou dobu se tím můžete prokazovat, třeba prostřednictvím QR kódu.

Preferovali bychom, aby se odběry dělaly profesionálně, pokud je to aspoň trochu možné. Když si potom někdo chce udělat vyšetření, jestli jej nenakazil zákazník, a nemá možnost profesionálního odběru, tak vycházíme z toho, že ideální by bylo udělat to vyšetření přímo v té provozovně a následující den si hned udělat další.

Rozvolnění by se v dohledné době mělo týkat tří krajů. Neobáváte se zvýšení mobility, když se v některých krajích otevřou například muzea a galerie?

My jsme se snažili tato rozvolnění dělat po krajích jen tam, kde mobilitu výrazně nečekáme. Typický příklad jsou školky. Obchody a služby chceme otevřít celoplošně. Služby typu kadeřnictví a pedikúra se určitě otevřou 3. května bez jakýchkoliv podmínek. Obchody se také budou otvírat celostátně, ale ty jsou vázané na incidenci 100 týdenních případů na 100 tisíc obyvatel.

Nevím, co na ministerstvu probíhalo, než jsem přišel.

Z testování ve školách vyšlo jen zanedbatelné množství nakažených dětí. Znamená to, že děti skutečně nemocné nejsou, anebo že ty nejlevnější čínské testy nejsou úplně spolehlivé? I někteří odborníci žádají do škol spíš PCR testy.

Dětská populace skutečně nemusí být tak nemocná. Děti přišly z domácího prostředí, takže nějaký vliv šíření v kolektivu je zkreslen prvním vyšetřením, kde se dalo předpokládat, že nikdo nemocný není. Další věc je, že si rodiče při testování dají pozor, aby do školy neposlaly dítě s rýmou, a ta rýma může být covid.

To přece samo o sobě nemůže být důvod k testování...

To není, ale je to sekundární signál, že se také omezí šíření infekce v dětských kolektivech, protože je tam závora, která neumožní nemocnému dítěti přístup. Záchyt antigenními test je nižší, ale pořád je to rychlé orientační vyšetření. Samozřejmě je tu i logistická stránka. Ty sliny musíte někam přivézt a odvézt, zároveň mít laboratoř, která to udělá rychle, abyste na to nečekal čtyři dny.

Jak dlouho se plánuje, že se budou děti ve školách testovat?

Zatím jsme nakoupili antigenní testy pro školy do konce května. I firmám jsme doporučili, aby udělali nákup do konce května. Mezi tím budeme jednat o PCR testování. Stále budou situace, třeba kulturní představení, kde bychom chtěli testovat. Je to přece jen riziková oblast.

Teď se měl konat rockový koncert v Lucerně, který bychom v tomto okamžiku raději viděli venku, kde si myslím, že se dá uspořádat stejně. I když budou mít lidé PCR test, musíme si uvědomit, že může mít falešnou negativitu a kdyby to bylo jen jedno promile, tak pořád mohou být v publiku jeden či dva lidi s britskou mutací, kteří to rozfoukají mezi řadu lidí a budeme mít něco podobného jako loni v klubu Techtle Mechtle.

Pořadatel koncertu v Lucerně ale tvrdil, že měl od ministerstva všechna povolení a zamítli jste to ze dne na den.

Rozhodnutí tedy ještě nepadlo. My se tomu ale nebráníme. Několikrát jsme s pořadateli jednali a chceme akci uspořádat. Ideálně ale zatím venku s tím, že chceme dělat PCR test před tím, než lidé půjdou do kolektivu.