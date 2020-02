Archeologové objevili na Liberecku pradávný dům i s původní střechou

„Jablonné patří k historicky nejzajímavějším místům v regionu, ale to, že najdeme zbytky tohoto obydlí, toho bychom se před začátkem výzkumu nenadáli,“ říká Petr Brestovanský, šéf výzkumu a archeolog Severočeského muzea v Liberci. „Jde vlastně o původní obydlí nejstarších obyvatel Libereckého kraje,“ dodal.

Polozemnici našli archeologové přímo na centrálním náměstí Míru v Jablonném, pár kroků od místní radnice. Další dvě objevili o kus dál, v ulici Zdislavy z Lemberka, v blízkosti chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy. „Datujeme je do 13. století,“ upřesnil Brestovanský.

V jedné z polozemnic objevili archeologové i původní schody, po nichž se do obydlí vstupovalo. „Polozemnice se v učebnicích dějepisu často zobrazují jako jámy v zemi, nám se ale díky velkému množství nalezených dřev, tedy organického materiálu, podařilo polozemnici rekonstruovat i nad zem,“ upozorňuje liberecký archeolog. „Pomohl v tom další z významných objevů, a sice to, že jsme našli i původní střechu, která se zachovala propadlá dovnitř obydlí,“ popsal Petr Brestovanský.

Kromě polozemnice dokázali archeologové zrekonstruovat také podobu původní monumentální hradební brány, a to i navzdory tomu, že reálně z ní objevili jen zbytky posledních základů. „S památkáři jsme se pak domluvili, že je nadále necháme uchované v zemi. Nic se tedy nebagrovalo, zůstávají tam, kde jsme je našli, přikryté geotextilií a lehkou skořepinou,“ objasnil archeolog.

Podobu polozemnici severní hradební brány přetavili archeologové do 3D vizualizace, k jejímuž vzniku využili i dron. S pomocí vizualizace a jejím uplatněním v rámci mobilní aplikace chtějí archeologové v budoucnu představit výsledky svého výzkumu veřejnosti. Podle Brestovanského je to důležité. „Máme za sebou výzkum v řadě městských jader, v Liberci, Jablonci, Frýdlantu i v Hrádku nad Nisou. Ale Jablonné mezi nimi rozsahem vede, jeho plocha v hradbách je třeba dvaapůlkrát větší než ve Frýdlantu, je to opravdu nejzajímavější lokalita,“ dodal archeolog.