Pamětnice v Osvětimi rozplakala Čaputovou

Jedna z přeživších Batsewa Daganová vzpomínala na své pocity, když jí nacisté tetovali číslo na ruku. „Hrozné bylo, když mi oholili vlasy. Bylo to něco, co patřilo jen mně. Oni mě proměnili v politováníhodné stvoření, nemohla jsem poznat sama sebe,“ líčila.

Další pamětnice Elza Bakerová vyjádřila díky za to, že se z Osvětimi stalo muzeum, které je známé všude ve světě a lidé mohou vidět, jak zde tehdejší vězni trpěli. „Bylo mi osm a byla jsem z Hamburku deportována do tábora. Nacisté mě považovali za cikánku a uvěznili mě s dalšími tisíci Romy. Většina z romské populace tábora byla vyvražděna,“ vzpomínala.

„Moje číslo z Osvětimi existuje už 77 let a je stále čitelné. Pamatuji si všechno, jak živé nahé ženy byly sváženy do plynových komor. Jejich křik nadále slyším,“ přidal se další z pamětníků Stanislaw Zalewski. Na špatné vzpomínky se prý snaží nemyslet a představuje si, že je uzamknul do skříňky a tu hodil do vody.