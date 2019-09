Americký obr C-5M Super Galaxy přistál v Ostravě

Stroj má základnu v San Antoniu v Texasu. Do Mošnova dorazil po ose San Antonio – Kalifornie, kde nabral vrtulníky – Barksdale v americké Louisianě. Z Louisiany mu to trvalo zhruba jedenáct hodin. „Americká armáda ho neukazuje běžně na akcích tohoto typu, tady ale sehrálo hlavní roli to, že dovezl dva vrtulníky pro českou armádu,“ uvedl k účasti na akce Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, hlavního organizátora Dnů NATO s tím, že do Mošnova se tento typ letadla vrátil po 10 letech.

Velitel posádky transportního letounu David Fink prozradil, že je v Česku poprvé. Se Super Galaxy létá 15 let. „Když jsem ho poprvé pilotoval, bylo to trošku strašidelné, protože je opravdu veliký. Je to největší letadlo, které má US Air Force ve svém leteckém parku,“ poukázal a prozradil, že v útrobách letadla jsou i dvě kabiny pro odpočinek pilotů při dlouhých letech. Využili je právě při dnešním příletu do Česka. „Sem jsme letěli čtyři piloti. Dva pilotovali a dva vždy odpočívali,“ popsal.