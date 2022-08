Aktivní záloha armády hlásí enormní zájem uchazečů, i kvůli válce na Ukrajině

„Já už sloužím pátý rok, už mám za sebou několik cvičení, ale tento kurz je první. Ty zbraně nejsou úplně lehké, dá to trošku zabrat, ale instruktoři se nám hodně věnují a máme hodně prostoru na trénink a různé nácviky,“ svěřila se příslušnice pěší roty aktivní zálohy Lucie Koutná.

Jedním z těch, kdo nynější záložáky cvičí, je instruktor střelecké přípravy Václav Vonášek, který kdysi tento kurz sám absolvoval. „Beru to jako přínos, protože jsem to viděl jak z pohledu účastníka, tak teď to mohu vést jako instruktor a mohu se díky tomu vyvarovat určitých chyb.“