Aktivisté dál blokují rypadlo na Mostecku, zima jim zatím nevadí

Skupina osmi aktivistů protestuje na rypadle Lomu Vršany na Mostecku proti tomu, aby ČEZ případně prodal elektrárnu Počerady společnosti Sev.en Energy. Foto: Skupina Against coal, ČTK

Skupina aktivistů již třetí den pokračuje v protestu na rypadle v hnědouhelném lomu Vršany na Mostecku. Na odstavený stroj vylezli v úterý, neboť se jim nezamlouvá zvažovaný prodej elektrárny Počerady. Tu by od společnosti ČEZ mohla koupit firma Sev.en Energy. Podle aktivistů by se měla těžba zdejšího uhlí zastavit.