Aktivisté chystají na závěr týdne v Praze blokády silnic i happeningy

„Nechceme obyčejným lidem zbytečně narušovat životy, ale už více než třicet let nikdo neposlouchá, co říkají světoví vědci a klimatická hnutí. Musíme se svým poselstvím vyjít do ulic,” zdůvodnili své kroky, k nimž patří i protest před sídlem společnosti ČEZ, od níž očekávají, že pomůže do roku 2025 dosáhnout uhlíkové neutrality.