Afričan hladověl, díky Češce teď učí

„Hodně lidí to komentovalo. Morální podpora je sice důležitá, mně to ale přišlo málo. Tak jsem mu napsala. Asi po deseti dnech přišla zpráva přímo od Thea, v níž mi děkoval za vlídná slova. A tak jsme si začali psát,“ uvedla příběh svého života ředitelka jazykové školy v Praze.

„Nejčastěji jsme spali před nějakým obchodem. Museli jsme se ale brzo ráno vzbudit, aby nás tam majitel nenašel,“ vzpomínal mladík na své dětství. Aby si vydělal na jídlo, živil se úklidem, sekáním trávy nebo na stavbách. Kromě toho každý den chodil do školy.

Za ušetřené peníze si po čase pořídil chytrý telefon. „Všiml jsem si, že na sociální síti lidé sdílejí své příběhy a to mě inspirovalo. Potom jsem sepsal i svůj, aby to třeba motivovalo zase další a pokusili se něco se svým životem udělat, i když začátek není snadný,“ vzpomínal Theo s tím, že zpráva od Jany byla jiná než ostatní, chytila ho za srdce.

„Napadlo mě, jestli ze mě jen nechce vytáhnout peníze, ale zase mi přišlo, že už si píšeme tak dlouho a otevřeně, že by to snad neudělal,“ dodala.

„Ve škole mi řekli, že peníze nejsou za certifikát, ale školné za poslední rok. Než totiž Theo školu dokončil, pán, který platil školné několika místním sirotkům, zemřel. A zůstal mu tam dluh,“ sdělila Jana, které se nakonec částka 300 dolarů podařila usmlouvat na 210, a do školy ji poslala po Theovi.

„Říkala jsem si, že se aspoň ukáže, jaký je charakter. Jestli to fakt zaplatí, nebo s tím zmizí. A on to tam opravdu odnesl a certifikát dostal,“ doplnila.