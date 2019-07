zpe, ber, Novinky

Vláda ještě letos uvolní vlastníkům lesů 1,5 miliardy korun, příští rok další miliardu. Podporu musí ještě notifikovat Evropská komise.

„Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně propadly. Vlastníci lesů nemají peníze na obnovu lesa a následnou péči o něj, dotace by jim tak měla částečně dorovnat ztráty, aby měli dostatek financí nutných na zajištění řádné péče o les,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podle něj nejsou peníze určeny na těžební náklady a nemůže tak být řeč ani o příspěvku k tvorbě zisku.

Ministerstvo zemědělství zdůraznilo, že i přes výrazný pokles ceny dříví musí vlastníci lesa podle zákona nadále napadené stromy těžit kvůli ochraně lesa před dalším šířením škůdců.

„Vlastníci lesů se dostávají do obtížné situace, kdy cena dříví v zásadě nepokrývá péči o les. Bez pomoci hrozí nestátním vlastníkům lesů, že by nedokázali sami zalesňovat. Stát do toho vstupuje, vlastníkům se snaží pomoci. Na tuto situaci neexistují žádné učebnice,“ komentoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).