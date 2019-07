Barbora Zpěváčková, Novinky

Prezident Miloš Zeman odvolal stávajícího ministra kultury Antonína Staňka k 31. červenci, o novém ministru ale rozhodne až v půlce srpna. Hamáček přitom na jaře prohlašoval, že by chtěl mít situaci vyřešenou do prázdnin.

„Chtěli jsme pana Šmardu ministrem už v červnu. Ale nejsme ti, kdo ty termíny protahují. Půlku srpna stanovil pan prezident. Počkáme na rozhodnutí pana prezidenta,“ potvrdil v pondělí ve Strakově akademii Hamáček.

Místopředseda ČSSD Šmarda přitom v polovině července prohlásil, že pokud nebude 1. srpna situace ohledně vedení ministerstva vyřešena, předseda strany Hamáček vyzve ministry k podání demise. To se ale nestane a ČSSD tak znovu přistupuje na Zemanův scénář.

„Samozřejmě že nám to vadí. Jediné, co můžeme udělat, je, že z té vlády odejdeme. Věřím, že pokud pan prezident řekl, že se to do 15. srpna vyřeší, tak se tak stane. Podle toho, jak se to vyřeší, tak se k tomu můžeme postavit,“ dodal předseda ČSSD.

Zdůraznil, že sociální demokraté napětí na ministerstvu kultury neeskalují. ČSSD podle Hamáčka udělala vše pro to, aby se situace vyřešila.

Staněk: S prezidentem měli najít souzvuk

Staněk, který v úterý dorazil na své poslední jednání kabinetu, je ale toho názoru, že ČSSD mohla přijít s jiným jménem než se Šmardou.

„Je to chyba těch, kteří navrhují někoho, koho prezident nechce. Měli by hledat cestu, jak s prezidentem najít souzvuk ve jmenování,“ prohlásil Staněk, jehož angažmá v Nostickém paláci skončí 31. července o půlnoci. Kdo dočasně resort kultury povede, není zatím jasné.