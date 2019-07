Renáta Bohuslavová, Novinky

Prezident Miloš Zeman má ve středu odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), jak před časem avizoval, zatím ale odmítá jmenovat kandidáta ČSSD Michala Šmardu s tím, že se rozhodne do poloviny srpna. Podle záměru premiéra Andreje Babiše (ANO) má ministerstvo kultury do té doby vést náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD).

Tu však musí do středy pověřit sám končící ministr Staněk, nikoliv Babiš. Zatím ani není jasné, zda se tak vůbec stane.

„Zeman svou nečinností zjevně míří k ponechání ministerstva kultury bez hlavy. Absence ministra je v rozporu s Ústavou i kompetenčním zákonem. Řízení náměstkem, ač se to v minulosti několikrát stalo, je tedy nesprávné,” řekl Novinkám Kysela.

Pověřit náměstkyni Babiš podle zákona nesmí



Babiš se nechal slyšet, že není problém, když bude kultura dva týdny bez ministra, jelikož má vláda stejně prázdniny. To je ale ve zjevném rozporu se zákonem. Ten nedovoluje ani to, aby premiér pověřil vedením úřadu náměstka, což také Babiš chtěl. Plánoval udělat „poloministryní” Kalistovou, která je náměstkyní pro řízení sekce živého umění. Později ale zjistil, že to není v jeho kompetenci.

„Když už takový stav nastane, musel by náměstka pověřit k provozním úkonům končící ministr. Jelikož jde o stav buď protiprávní, anebo přinejmenším právem neupravený, není tu pro to žádný časový limit,” dodal Kysela na dotaz, jak dlouho by případně náměstkyně moha resort vést.

Náměstek nemůže hlasovat, ČSSD by chyběl hlas



Staněk Novinkám na dotaz, zda plánuje Kalistovou do středy pověřit, neodpověděl. Podle informací Novinek navíc ani sama Kalistová resort vést nechce.

Řešení by mohlo přinést buď úterní jednání vlády, nebo středeční schůzka na ministerstvu kultury.

Náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová

FOTO: www.mkcr.cz

Kysela dále upozornil i na to, že pokud resort povede náměstkyně, ČSSD by chyběl hlas na jednání vlády. Náměstek či náměstkyně se sice může jednání účastnit, ale nesmí hlasovat. Podle Babiše to ale není problém, protože vláda má do 26. srpna prázdniny, a pokud se do té doby vše nevyřeší, tak teprve podle svých slov učiní zásadní krok. Co zásadního plánuje udělat, ale zatím neřekl.