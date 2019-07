Jan Martinek, Právo

První reakce poslanců naznačují, že Sněmovna by na to mohla kývnout. Dnes pobírají k penzi dalších tisíc korun všichni důchodci pouze nad 85 let.

Důchodci si od příštího roku přijdou průměrně na 14 737 korun, protože horní komora posvětila vládní návrh zvýšit penze v průměru o 900 korun.

Pro pozměňovací návrh ODS přidat některým dalším tisícovku hlasovali všichni přítomní senátoři ze všech klubů, a to i přes nesouhlas ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Ta argumentovala, že na další nečekané zvýšení už nejsou peníze.

ČTĚTE TAKÉ

Na rok vysněné penze šetří průměrný Čech deset let



Poslanec soc. dem. Roman Sklenák, který se zabývá sociální problematikou, ale naznačil, že poslanci by senátní verzi mohli podpořit. „Budeme se o tom muset bavit poměrně důkladně, a to zejména s naším koaličním partnerem ANO. Vždy se snažím vnímat názor Senátu a zde je mimořádné, že pro něj hlasovali všichni senátoři, včetně našich,“ řekl Právu Sklenák.

S návrhem nemám problém, ale nemám na něj peníze Ministryně práce Jana Maláčová

„Věcně je to spravedlivý návrh, zvyšuje důchody zejména ženám. Jediný problém je jeho rozpočtový dopad, a o tom se budeme muset bavit. Pokud ale i senátoři ANO hlasovali pro, je možné, že se v rámci koalice dohodneme, že návrh bude mít podporu,“ dodal Sklenák.

Maláčová s návrhem nesouhlasí proto, že by zatížil státní pokladnu. „S návrhem nemám problém, ale nemám na něj peníze. Takže budeme koaličně jednat,“ napsala v pátek Právu. Změna by podle ní stála příští rok dvě miliardy navíc.

V Senátu Maláčová argumentovala tím, že návrh by lákal k předčasným odchodům do důchodu. To si myslí i poslankyně soc. dem. Alena Gajdůšková. „Souhlasím s paní ministryní. Takhle bychom spíš motivovali lidi k tomu, aby šli do předčasného důchodu, a současný systém to nemůže unést. Měli bychom se spíš snažit o to, aby lidé, kteří mohou, v práci zůstali,“ řekla Právu. Podle ní by bylo lepší přidat starodůchodcům, například už v osmdesáti letech. Totéž navrhla v Senátu Maláčová.

„Nemám důvod nerespektovat stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí, které s tímto návrhem vyslovilo nesouhlas,“ sdělila Právu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní jde určitě o šlechetný záměr, jeho provedení ale kulhá na obě nohy.

Dotklo by se zhruba 140 tisíců penzistů, víc než devadesát procent jsou ženy šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura

„Jednak z hlediska správy důchodů ze strany ČSSZ, jednak proto, že bychom tím vyslali signál, že podporujeme předčasné odchody do důchodu, a trestali ty, kteří naopak do systému přispívali déle a tím i více,“ vysvětlila.

Dopady lze podle Schillerové odhadnout na dvě miliardy, ale možná by to bylo i mnohem víc, protože návrh by se nevztahoval jen na starobní důchody, ale i na důchody při invaliditě I. stupně vyplácené čtyřicátníkům. „Přitom krytím těchto prostředků se senátní návrh také vůbec nezabýval,“ podotkla.

Většina klubů pro

Poslanci ANO se podle předsedy klubu Jaroslava Faltýnka teprve rozhodnou, zda nový návrh Senátu podpoří. „Až to bude na stole, tak to budeme řešit. Předpokládám, že se k tomu dostaneme v září,“ napsal Právu.

Důchody se zvyšují vždy od ledna, přičemž ČSSD předpokládá, že zářijový termín schůze je dostatečný na to, aby se do ledna zákon stihl schválit. „Vše se stíhá na pravidelné schůzi v září,“ potvrdila Maláčová.

ODS si věří, že senátní verzi prosadí i ve Sněmovně. „Loni to neprošlo z technických důvodů. Letos jsme to podali tak, že se nelze vymlouvat na legislativní nedostatky,“ řekl Právu šéf poslanců Zbyněk Stanjura. „Připadá nám to správné, protože toto opatření se týká především žen. Dotklo by se zhruba 140 tisíců penzistů, víc než devadesát procent jsou ženy,“ dodal.

Šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil, který s návrhem přišel, také řekl, že chce odstranit historickou nespravedlnost. „Ženy matky, které strávily většinu pracovního života v komunistické totalitě, odcházely do důchodu dříve než muži.

Tedy asi 140 tisíc matek dnes nesplňuje podmínku věku 85 let pro navýšení důchodu, přestože jsou v penzi delší dobu než například osmdesátipětiletí muži, a pobírají tak nižší důchody,“ popsal Vystrčil.

Pro senátní verzi budou zřejmě hlasovat Starostové a lidovci. „Nejspíš to podpoříme,“ řekla Právu Věra Kovářová ze STAN. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek s návrhem také souhlasí. „Návrh sice neřeší to podstatné, což je znevýhodnění žen v důchodu, ale jsem připraven ho podpořit,“ řekl Právu.

„Mrzí mě, že neprošel lidovecký návrh,“ doplnil. Snahu senátorky Šárky Jelínkové, která chtěla zvýšit penzi ženám o 500 korun za každé vychované dítě, senátoři zamítli.

Komunisté váhají

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Právu řekla, že návrh musí nejprve projednat poslanecký klub.

K návrhu ODS se kloní i Piráti a SPD. „Jsem spíš pro, ale finální stanovisko padne po jednání klubu. S největší pravděpodobností ho podpoříme, protože nezhoršuje dlouhodobý výhled důchodového systému,“ řekla Právu první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Vzhledem k tomu, že výběr daní rekordně roste, v předpokládaném nárůstu by dvě miliardy neměly být zásadní problém,“ podotkla. „Řekněme si upřímně, že v řadě případů se lidem sice zvýší důchod, ale o to menší dostanou například příspěvek na bydlení,“ dodala.

Komunisté ale překvapivě zatím kroutí hlavou. „Toto přidání je nesystémové, nepokrývá všechny potřebné důchody,“ řekla Právu poslankyně Hana Aulická Jírovcová. „Nejlepší cesta je podle nás rychlejší valorizace nejnižších důchodů,“ uvedla.

Na konci loňska průměrný důchod podle České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13 377 korun, zvedl se tedy o 959 korun.