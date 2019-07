Karolina Brodníčková, Právo

Bylo by pro vás přijatelné, aby resort kultury dočasně řídila náměstkyně pro sekci živého umění a členka ČSSD Kateřina Kalistová?

Já bych samozřejmě uvítal, aby ve chvíli, kdy odejde ministr, nastoupil na jeho místo jiný ministr se všemi pravomocemi. Pan prezident se ale rozhodl termín posunout. Je možné určit v době nepřítomnosti ministra - například i v době jeho dovolené - někoho z náměstků, kdo ho bude zastupovat.

Nevadí, když řízením ministerstva nebude pověřen žádný z členů vlády?

Samozřejmě že je to špatně. Protože nebude kompletní vláda. Ale není to věc, kterou by zavinila soc. dem., to pan prezident se rozhodl termín posunout. Pan premiér řekl, že nenavrhne na řízení resortu nikoho jiného, čemuž rozumím, protože to by bylo v rozporu s koaliční smlouvou. Takže to řeší takto. Je to takové drbání se levou rukou za pravým uchem. Je to nouzové řešení, ale je to v situaci, kdy vláda nezasedá, takže se nepředpokládá, že by se ve vládě hlasovalo.

Takže s Kalistovou jste o tom vůbec nejednal?

Je to věc, kterou oznámil pan premiér ve čtvrtek ráno jako svůj nápad. Paní Kalistová je odborná náměstkyně resortu. Otázka je, zda to interní předpisy ministerstva kultury umožňují, nebo zda to má být někdo z politických náměstků.