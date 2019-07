Renáta Bohuslavová, Novinky

„Andrej Babiš narazil na limity svých politických dovedností. Je manažer, který celý život pracoval silově, a najednou proti němu stojí někdo, kdo je z různých důvodů mnohem silnější, a navíc je mnohem obratnější v politice. On si v této situaci absolutně neví rady a dostává se do klinče různých zájmů,“ řekl Novinkám Ladislav Mrklas.

Podle jeho kolegy z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josefa Mlejnka premiérovi nepomáhá ani prohlášení o tom, že pokud se situace do 26. srpna nevyřeší a prezident neodvolá ministra kultury Antonína Staňka a nenahradí ho Michalem Šmardou, jak požaduje ČSSD, udělá zásadní kroky.

„Uvědomuje si, že působí trochu trapně, tak ohlásil, že silácké gesto odloží na konec srpna. Otázka je, co může udělat, když Miloš Zeman zůstane zašprajcovaný,“ doplnil Mlejnek s tím, že neustálé posuny a odklady už občany obtěžují, a to i ty, kteří volili Andreje Babiše, a on si je toho vědom.

ČSSD není ve slabé pozici



Podle Mrklase si premiér uvědomuje i to, že v čele vlády je jen díky současné konstelaci i postoji prezidenta Zemana, což jeho pozici ve vyjednávání dále oslabuje. „Za jiného prezidenta by byla situace neudržitelná,“ dodal Mrklas.

Kdo naopak podle politologů není ve slabé pozici, ač se to může na první pohled zdát, je ČSSD.

„Babišovi nezbývá než udržet tuto vládu, která mu dává jistotu. ČSSD vlastně není v tak slabé pozici. Možná tak vypadá ve vztahu k veřejnosti, ale z hlediska mocenského postavení má na Babiše páku tlaku. Jediná možná situace je bouchnout do stolu a říct jednoznačně premiérovi: buď to zařídíš, nebo jdeme a dělej si s tím, co chceš,“ dodal Mrklas.

Mlejnek naopak sílu ČSSD vidí v pokračování politiky posunů termínů a ústupu, jelikož odchod z vlády by byl přesně to, o co se Miloš Zeman od počátku snaží.

„Miloš Zeman si hraje a je to spíš o jeho snaze ČSSD poškodit nebo o tom, dostat soc. dem. z vlády a nahradit ji třeba SPD. ČSSD v této chvíli nemůže udělat žádné rázné gesto, protože jediné, které mohou, tak je odchod z vlády, a tím by mu vyšli vstříc,“ řekl Novinkám Mlejnek.

Cesta je podle něj v návrhu jiného kandidáta na ministra kultury, kterého by už Zeman nemohl odmítnout. Tím by tak zamezili svému odchodu, částečně by sice ustoupili, ale nedošlo by na scénář, který požaduje prezident.

Snaha ukolébat veřejnost a rozložit systém



Mrklas v souvislosti s celou kauzou varuje i před rozkladem ústavního systému. „Rozkládá se ústavní systém a základní postupy, které dosud platily. Na jedné straně je to únavné a jde o snahu ukolébat veřejnost na druhou stranu je to možná pokus o vychýlení zvůle na stranu prezidenta,“ dodal politolog.

Vyčkávací taktiku podle politologů zaujala už i opozice, která dva měsíce opakuje stále stejné fráze.

„I opozice si je vědomá toho, že teď už to není o Babišovi, ale o prezidentovi. Možná i proto zmírnili rétoriku. Dost možná se hraje o podstatu politického systému do budoucna a i opozice si je vědomá, že kdyby jednoho dne převzala moc a byl tam ten samý prezident, tak by to byla komplikace i pro ni,“ dodal Mrklas.