„Kybernetické hrozby budou narůstat a budou stále vážnějším problémem. A já si myslím, že v nepříliš daleké budoucnosti budeme muset čelit problému a věnovat se více problému extremismu, ať už pravicovému nebo levicovému, ale zejména pravicovému,” uvedl. Naznačuje to podle něj dění v okolních zemích.

„Obávám se, že dřív nebo později to budeme mít i v ČR a na to se samozřejmě připravujeme,” uvedl v rozhovoru, který ČTK poskytl u příležitosti 25. výročí účinnosti zákona o BIS

Koudelka rovněž řekl, že velmi vážným problémem zůstane riziko terorismu, stejné to bude i s aktivitou cizích zpravodajských služeb proti zájmům ČR.

Kontrarozvědka se bude věnovat každé hrozbě, která se v budoucnu objeví a bude spadat mezi oblasti, jimiž se má podle zákona zabývat, dodal.

Spolupráce s vládou funguje



Koudelka rovněž ocenil, že adresáti zpráv, kterými jsou vláda, prezident a případně příslušní ministři, reagují na předané informace.

„To je věc v mnoha ohledech nebývalá, naše informace skutečně mají váhu. Ti, kterým jsou směřovány, se jimi zabývají a na jejich základě také reagují ve prospěch této země. Toho si velmi cením, protože to je jaksi základní věc pro činnost takové služby, jako je BIS,” konstatoval.

Pozitivně hodnotí Koudelka i spolupráci se všemi složkami policie. „Díky tomu, že si věříme, předáváme informace, tak můžeme daleko efektivněji zemi chránit. Například naše spolupráce s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) je vynikající. Máme výbornou spolupráci se státními zastupitelstvími, to je taky velice důležité,” uvedl s tím, že řevnivost nepanuje ani v rámci tuzemské zpravodajské komunity mezi BIS a Úřadem pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

„Čas od času se objeví nějaké informace o tom, že je mezi námi (BIS a ÚZSI) napětí, to je prostě hloupost a není to pravda. Naše spolupráce je velmi úzká a velmi dobrá. Sdílíme informace, spolupracujeme na věcech, které se týkají obou služeb a zákonné působnosti obou služeb a fakt to nebylo nikdy lepší než dnes,” konstatoval.

Tlak prezidenta si nepřipouští



BIS se loni stala terčem kritiky prezidenta Miloše Zemana, který uvedl, že kontrarozvědka selhává a její výroční zprávu označil za „plácání”. Koudelka zdůraznil, že BIS je apolitická a nepřipouští si tlak.

„Pro mě je velmi důležité, jak je služba veřejně oceněna premiérem, vládou, příslušnými výbory a komisemi Sněmovny nebo Senátu. To samozřejmě má velký význam nejen pro mě osobně, ale pro celou službu a všechny důstojníky BIS. Dnes je ta služba silnější, než byla před rokem, je daleko semknutější a daleko pevnější,” uvedl.