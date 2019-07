Novinky

Babiš v rozhovoru na serveru iDnes uvedl, že o tom, že by měl prezident problém s nominací Šmardy, který má vystřídat Antonína Staňka (oba ČSSD), dozvěděl před měsícem.

Odmítá, aby vláda skončila kvůli takovéto „prkotině” a má za to, že kdyby podal kompetenční žalobu na prezidenta, nic by se nevyřešilo. Přiznává nicméně, že podle Ústavy by měl prezident konat a jeho nečinnost přičítá i situaci v ČSSD. Co tím myslí, neřekl.

Podle Babiše by ministerstvo kultury po odvolání Staňka, který by měl skončit k 31. červenci, mohla dočasně vést například náměstkyně Kateřina Kalistová.