„V úterý 23. července 2019 provedla Vojenská policie na generálním štábu a v Prostějově některé úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí příslušníka afghánských ozbrojených sil v Afghánistánu v říjnu loňského roku,“ řekla Právu mluvčí Vojenské policie Nikola Nováková.

Podle informací Práva měl být některý z vojáků speciálních sil v Prostějově zadržen. Nováková na dotaz, zda to může potvrdit, napsala: „Probíhající úkony trestního řízení v současné fázi nebudeme komentovat.“ O vyšetřování českých a amerických vojáků kvůli údajnému mučení afghánského vojáka na konci listopadu informoval americký deník The New York Times (NYT). Podle listu byl afghánský voják zbit ve vazbě NATO.

Podle toho, co víme, voják zemřel na následky mučení Vakíl Ahmad Karuchí, člen rady provincie Herát

Český generální štáb i ministerstvo obrany jakékoli podezření tehdy odmítly s tím, že okolnosti jsou standardním způsobem vyšetřovány.

Znovu se o tragických událostech z loňského roku začalo mluvit před čtrnácti dny, kdy server iRozhlas.cz informoval, že afghánská vláda zaslala českému ministerstvu zahraničí diplomatickou nótu týkající se „událostí souvisejících se smrtí českého vojáka v Afghánistánu“.

Rychlá schůzka kvůli nótě



Kvůli nótě se minulý týden narychlo sešli šéfové branného výboru Jana Černochová (ODS), zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) se zástupci ministerstev obrany, zahraničí a generálního štábu. „Ubezpečili nás, že nemají žádné nové informace než ty, které po incidentu řekl náčelník generálního štábu,“ sdělila Právu Černochová. Šéf armády Aleš Opata loni uvedl, že Češi se na smrti Afghánce nepodíleli.

Podle českých politiků je ale nutné, aby se podezření vyšetřilo. „Pokud došlo k pochybení ze strany našich vojáků, k nějaké mstě nebo mučení, tak je to odsouzeníhodné a neakceptovatelné. Nemělo by platit oko za oko, zub za zub,“ řekl Právu člen branného výboru Jan Řehounek (ANO). Černochová nevěří, že by čeští vojáci byli toho schopni. „Pokud ano, tak by ale měly následovat výrazné postihy,“ podotkla.

Afghánský voják Chán byl obviněn ze střelby na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát z 22. října. Při útoku zemřel Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl podle NYT Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, tvrdí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

Podle NYT člen rady provincie Herát Vakíl Ahmad Karuchí uvedl, že neví, zda američtí nebo čeští vojáci Chána mlátili. „Podle toho, co víme, voják zemřel na následky mučení,“ prohlásil Karuchí. „Než byl předán afghánským silám, byl zmlácen,“ dodal.

Fotografii Chána po jeho smrti dala listu NYT jeho rodina. Na snímku jsou vidět zranění na obličeji a hlavě, řekl lékařský vyšetřovatel státu Connecticut James Gill, kterému NYT fotografii ukázal. Otec vojáka dodal, že mladík neměl žádná střelná zranění, ale po celém těle byly pohmožděniny.

Nejmenovaný americký činitel podle NYT řekl, že tým armádní sedmé skupiny zvláštních sil, která pomohla převézt Chána do vazby českých vojáků, byl stažen z Afghánistánu.

Čeští vojáci ze speciálních sil v Herátu cvičí afghánské speciální síly. Chán měl být členem těchto sil 13 měsíců. NYT uvedl, že podle vysokého afghánského bezpečnostního úředníka v Kábulu se vláda domnívá, že Chán byl radikál z islamistického hnutí Tálibán, který pronikl do armády. Hnutí se k útoku také následně přihlásilo. Rodina však popírá, že by byl Chán spojen s Tálibánem.

Nikdo nebude beztrestně zabíjet naše vojáky v Afghánistánu Náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata

Podle dřívějších informací měl Chán na české vojáky střílet, protože se předtím pohádali. To ale odmítla česká armáda s tím, že Procházka ani nikdo jiný z české jednotky se s Chánem neznal a nikdy s ním nemluvil.

Pro české vojáky byl loňský rok tragický. V srpnu zemřeli tři čeští vojáci poté, co se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný atentátník. Poté Opata prohlásil: „Nikdo nebude beztrestně zabíjet naše vojáky v Afghánistánu.“ To vyvolalo řadu spekulací o tom, že české speciální síly české vojáky pomstily.

V říjnu pak na spojeneckou hlídku zaútočili atentátníci automobilem naloženým výbušninami, zraněno bylo pět českých vojáků. Následoval útok, při kterém zemřel Procházka a dva čeští vojáci byli zraněni.

ČR má v Afghánistánu aktuálně 345 vojáků. V bojích v této zemi dosud zahynulo 14 českých vojáků.