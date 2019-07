ren, Novinky

Schůzka trvala asi hodinu, premiér poté odjel, ačkoliv se očekávalo jeho vystoupení pro média. Babiš ale už dříve řekl, že chce dát výsledek nejdříve vědět předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Ten po šesté hodině Novinkám řekl, že s ním Babiš zatím nemluvil.

„Myslím, že se to vyřeší dneska. Budu informovat předsedu Jana Hamáčka,” uvedl předseda vlády před jednáním s tím, že podle slov vicepremiéra by měl Zeman změnit názor na základě rozhodnutí předsednictva ČSSD. To minulý týden rozhodlo, že trvá na odvolání Staňka i na tom, že ho má nahradit místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

Při příjezdu na premiéra čekalo několik demonstrantů s transparenty jako „Podvodníku Babiši, vrať pozemky, akcie”. Některé byly namířené i na prezidenta Miloše Zemana.

Zeman po posledním setkání řekl, že Staňka odvolá do 31. července.

I Hamáček věří, že dnešní den situaci konečně vyřeší. „ČSSD pro to udělala maximum. Věřím, že ten nekonečný příběh doputuje do konce,“ uvedl vicepremiér.

Ačkoliv oba doufají, že vládní krize skončí, jednání a termínů, kdy podle nich už mělo být jasno, byla už celá řada a výsledek je zatím jen ten, že ČSSD stále opakuje výhružky o odchodu z vlády, ale zatím v ní zůstává.

Schůzek bylo už několik. Hamáček jednal se Zemanem kvůli výměně ministra kultury už 27. června. O pár dní později, 4. července, prezident v Lánech přijal Babiše a Hamáčka. 11. července zamířil na Hrad za Zemanem sám Babiš. O den později se prezident v Lánech sešel s Hamáčkem a Staňkem.

Poslední deadline, který ČSSD dala je 1. srpen, do kdy by chtěla mít jasno. Místopředseda strany Šmarda řekl, že pokud se tak nestane, podají ministři za ČSSD demisi, což by podle koaliční smlouvy znamenalo konec vlády.