Šmarda svou analýzu pádu ČSSD popsal v pondělí ráno na Facebooku. „Na rovinu – zblbli jsme z funkcí,“ prohlásil. Ve svém dlouhém příspěvku se vrátil i k rozhodování ČSSD mezi vstupem do vlády a do opozice.

Druhou možnost před rokem vnímal jako šanci vymanit se ze spárů nemoci mocných a znovu získat programovou a ideovou převahu.

Nemám rád dlouhé texty na fb. Člověk se má umět vyjádřit stručně a jasně. Hodně písmen neznamená hodně myšlenek. Ale teď...

„Nezatěžovaly by nás těžkosti spojené s vládnutím. Nemuseli bychom se zdržovat s parchanty, kterým jde jen o moc a ideje je pranic nezajímají. Byla to šance prožít éru hledání východisek pro sociálnědemokratické myšlení 21. století. Bez zátěže útrpného vládnutí s mnohem silnějším, agresivnějším a ideově pružným až promiskuitním partnerem,“ popsal Šmarda.

„Prachy ČSSD nepomůžou“

Zdůraznil, že do vlády nechtěl hlavně kvůli vnitrostranickým problémům. Babiše vnímal jako „druhořadý problém“. ČSSD podle Šmardy přišla vstupem do vlády o další tři procenta a ze sedmi, které získala ve sněmovních volbách v roce 2017, padla na čtyři.

Vstup ČSSD do vlády pokládám za chybu. To ale neznamená, že se to dá jednoduše vzít zpět. místopředseda ČSSD Michal Šmarda

„Sociální demokracie dál tápe, užírá se vnitřními spory a místo ideového rozuzlení hledá mocenská řešení svých průšvihů a vnitřních bolestí. Namísto skutečně tvrdého zúčtování s nesmyslnými posuny k nacionalismu nebo populismu hledá východisko v marketingu a ideovém nihilismu,“ uvedl také Šmarda.

„Bez nových myšlenek a idejí chcípneme v blátě. Nepomůže nám marketing ani prachy.

„Vstup ČSSD do vlády pokládám za chybu. To ale neznamená, že se to dá jednoduše vzít zpět. Sociální demokracie musí být důvěryhodná. To znamená, že musí být garantem stability a dodržovat smlouvy,“ dodal s tím, že koaliční smlouvu musí nyní ČSSD držet.

Podle Šmardy hnutí ANO sociálním demokratům sice vzalo část programu, nehájí však „malé proti velkým“. „To by šli proti bytostným zájmům svých šéfů. Zde bude vždycky pan předseda Babiš stát po boku pravice proti sociální demokracii a lidem v naší zemi. A právě v tom je sociální demokracie jedinou a poslední nadějí pro budoucnost České republiky,“ dodal Šmarda.

Kolegové, kteří srostli s úřady



Do svých kolegů ve straně se však také ostře pustil. „Jsem přesvědčen o tom, že tím, co v nás zabilo schopnost regenerace, byla zpanštělost a závislost na moci. Čím dál častěji jsem měl svíravý pocit, že naši politici na všech úrovních ztrácejí schopnost reagovat na společenské změny,“ napsal.

Jeho kolegové se prý chovali, jako by společnost viděli jen z perspektivy svých úřadů. „Jako by s těmi úřady srostli a stali se jejich součástí. A jako by proto potřeby a zájmy těchto úřadů byly základem pro vytváření jejich politických, a dokonce snad i lidských postojů,“ uvedl.

Starosta Nového města na Moravě Šmarda je nominantem ČSSD na ministra kultury už od května. Vystřídat by měl v pozici stávajícího šéfa resortu Antonína Staňka (ČSSD). Toho Zeman po více než dvouměsíčním zdržování slíbil odvolat k 31. červenci. K jmenování Šmardy se však dosud nevyjádřil.