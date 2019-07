Do Evropské komise můžeme nabídnout dvě ženy, tvrdí Babiš

V příští Evropské komisi by měla Českou republiku zastupovat žena. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) může vláda budoucí šéfce komise Ursule von der Leyenové nabídnout dvě kandidátky. Podle dřívějšího vyjádření by jednou z nich mohla být stávající členka komise Věra Jourová. Babiš to uvedl na Facebooku.