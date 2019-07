zpe, kab, ber, Novinky, Právo

Zeman už oznámil, že Staňka odvolá ke konci července. Neřekl ale, zda jmenuje Šmardu. Podle sociálních demokratů nemá cenu být ve vládě, ve které si nemohou rozhodovat o svých ministrech.

Situaci od 13. hodiny řeší politické grémium, od tří hodin odpoledne se sejde předsednictvo strany. Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého by partaj měla trvat na tom, aby Zeman jmenoval Šmardu.

„Všichni musí chápat, že máme svou páteř a svou hrdost, máme právo navrhovat své lidi, na tom bychom měli trvat. Michal Šmarda je velmi kvalitní kandidát. Je to autentický sociální demokrat. Vedení ministerstva by bez problému zvládl,“ uvedl při příchodu na jednání grémia Veselý.

„Sociální demokraté by měli stanovit, že trváme na jmenování Michala Šmardy na post ministra,“ zdůraznil statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka.

„Myslím, že Šmarda je velmi kvalitní kandidát, žádné problémy u něho nevidím. Je to zkušený politik, co zvládne vedení ministerstva kultury,“ doplnil další z poslanců ČSSD Jan Birke.

Demise v rukou Hamáčka



Variantou by mohlo být, že ČSSD neopustí vládu, ale ministři sociální demokracie by předali demise vicepremiérovi Hamáčkovi, který by je použil v případě, že by Zeman odmítl Šmardu jmenovat.

„Obdobu tohoto kroku bych Janu Hamáčkovi doporučil. Předsednictvo by mělo vyzvat ministry, aby měl předseda demise okamžitě k dispozici,“ uvedl místopředseda soc. dem. Michal Šmarda.

Ve hře je i výměna resortů



Další z variant by mohla být výměna ministerstev. Spekuluje se o tom, že by ČSSD místo kultury řídila ministerstvo pro místní rozvoj.

„Na tom se ale musí domluvit Hamáček a (premiér Andrej) Babiš. Musí to vyřešit předseda vlády. Pokud to vyřeší, můžeme pokračovat dál, pokud ne, může nastat situace, že půjdeme z vlády,“ zhodnotil poslanec Václav Votava.

„To může být jedna z cest. Koaliční smlouva hovoří o tom, že má pět ministerstev a tam pět svých ministrů,“ dodal Onderka.