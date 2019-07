zpe, kab, ber, Novinky, Právo

Grémium ČSSD, které jednalo od 13 hodin, navrhuje, aby strana dala silný mandát šéfovi strany Janu Hamáčkovi a ten by o případném odchodu z vlády mohl rozhodnout sám podle dalšího vývoje.

Návrh grémia ještě musí stvrdit 61členné předsednictvo, které zasedá od tří odpoledne v Lidovém domě.

„Pokud bude návrh politického grémia schválen, tak Jan Hamáček bude mít velmi silný mandát. Jan Hamáček bude mít možnost přijmout jakékoliv rozhodnutí,“ tlumočil závěry grémia místopředseda ČSSD a adept na ministra kultury Michal Šmarda.

Zeman už oznámil, že Staňka odvolá ke konci července. Neřekl ale, zda jmenuje Šmardu. Podle sociálních demokratů nemá cenu být ve vládě, ve které si nemohou rozhodovat o svých ministrech.

Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého by partaj měla trvat na tom, aby Zeman jmenoval Šmardu.

„Všichni musí chápat, že máme svou páteř a svou hrdost, máme právo navrhovat své lidi, na tom bychom měli trvat. Michal Šmarda je velmi kvalitní kandidát. Je to autentický sociální demokrat. Vedení ministerstva by bez problému zvládl,“ uvedl při příchodu na jednání grémia Veselý.

„Sociální demokraté by měli stanovit, že trváme na jmenování Michala Šmardy na post ministra,“ zdůraznil statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka.

„Myslím, že Šmarda je velmi kvalitní kandidát, žádné problémy u něho nevidím. Je to zkušený politik, co zvládne vedení ministerstva kultury,“ doplnil další z poslanců ČSSD Jan Birke.

Demise v rukou Hamáčka



Variantou by mohlo být, že ČSSD neopustí vládu, ale ministři sociální demokracie by předali demise vicepremiérovi Hamáčkovi, který by je použil v případě, že by Zeman odmítl Šmardu jmenovat.

„Obdobu tohoto kroku bych Janu Hamáčkovi doporučil. Předsednictvo by mělo vyzvat ministry, aby měl předseda demise okamžitě k dispozici,“ uvedl místopředseda soc. dem. Michal Šmarda.

Ve hře je i výměna resortů



Další z variant, která je ve hře, by mohla být výměna ministerstev. Spekuluje se o tom, že by ČSSD místo kultury řídila ministerstvo pro místní rozvoj a kulturu by mělo hnutí ANO.

„Na tom se ale musí domluvit Hamáček a (premiér Andrej) Babiš. Musí to vyřešit předseda vlády. Pokud to vyřeší, můžeme pokračovat dál, pokud ne, může nastat situace, že půjdeme z vlády,“ zhodnotil poslanec Václav Votava.

„To může být jedna z cest. Koaliční smlouva hovoří o tom, že má pět ministerstev a tam pět svých ministrů,“ dodal Onderka.

Petera: Hlavně zůstat ve vládě



S jiným návrhem na jednání předsednictva přišel exhejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Podle něj by strana měla zůstat ve vládě i za cenu, že na ministerstvu kultury neusedne Šmarda.

„Plníme volební program, ten čas odejít nenastal. Hlavní je, abychom neodešli z vlády,“ řekl při příchodu na jednání. Petera pochází ze stejné krajské organizace jako předseda strany Hamáček.

Pro setrvání ve vládě se vyslovil i někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Musí být jasně stanovené, o co nám jde. Myslím, že by se nemělo ustupovat. Nejsme ve vládě zase tak dlouho a je řada věcí, které zbývají. Mně by se nechtělo odcházet. Jako jediný možný výsledek vidím, že se bude respektovat vše, jak má,” prohlásil Zaorálek.