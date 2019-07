Petr Kozelka, Právo

Kdyby na dceru nedávali pozor, mohlo dojít k tragédii. Obsluha totiž podle nich nemohla zvládnout dohled nad všemi dětmi v lanovém centru. O týden starém zážitku rodiče nejprve nechtěli hovořit, ale nakonec přeci jen svolili zejména proto, aby varovali ostatní, že nemohou spoléhat na to, že se o jejich děti na podobné atrakci někdo postará.

„Nebylo to první lanové centrum, které jsme navštívili, už jsme předtím byli na jednom na jižní Moravě. To bylo perfektně zabezpečené, bylo tam snad deset instruktorů s vysílačkami, kteří byli připraveni pomoci,“ řekli Právu rodiče.

„Tady byli jen dva kluci, vůbec nemohli dohlédnout na všechny děti. Bohužel jsme si to hned neuvědomovali, že zabezpečení je tak rozdílné. To, k čemu došlo, ale nemáme těm klukům za zlé, za bezpečnost by měl odpovídat majitel,“ uvedli.

V osudnou chvíli se na dráze podle rodičů pohybovalo deset až patnáct dětí. „Někteří rodiče přitom nechali děti, aby si tam lezly, a sami si odešli pryč vypít kafe. Některé děti přitom při přepínání karabin u jednotlivých stanovišť zmatkovaly, viděli jsme, jak se nějaký klučík úplně odepnul i z jistícího lana, naštěstí na něj hned někdo volal, aby se zapnul,“ popsal otec situaci v centru. Svou dceru si rodiče hlídali, ovšem vůbec nečekali, že když se dostane do problémů a začne se ve výšce několika metrů nad zemí škrtit, že jí budou muset pomoci sami.

„Doběhl jsem pro žebřík a naštěstí tam bylo několik dalších rodičů, silných chlapů, kteří mi pomohli. Kdybych měl čekat jen na to, co udělá obsluha centra, mohlo to dopadnout jinak,“ otřásl se při vzpomínce otec.

„Všichni rodiče by si měli uvědomit, že se při takové návštěvě může něco přihodit a měli by si své děti hlídat. Nikdo jiný to za ně neudělá. Spoléhat na to, že obsluha bude připravená zasáhnout a že bude dohlížet současně na všechny děti, prostě nejde,“ apelovali na další rodiče.

Žalobu nepodají

Rodina odmítla, že by po provozovateli lanového centra chtěla nějaké odškodné. „Žalobu podávat nebudeme, nechceme si tou hrůzou procházet znovu. Necháme to na policii. Provozovateli jsem pouze řekl, že pokud má na dráze patnáct dětí za hodinu a bere si za jedno čtyři stovky, měl by taky něco dát do bezpečnosti, a ne si všechno jen strčit do kapsy,“ dodal otec.

Podobně dramatický případ se stal tento týden i na Žďársku. Server Novinky.cz o něm informoval otec dívky, která na atrakci dorazila společně s kamarády z dětského tábora. „Na jedné překážce pravděpodobně uklouzla a v podstatě se málem oběsila na bezpečnostním úvazku,“ uvedl otec zraněné dívky. Dívku, stejně jako zraněnou z Modravy, transportoval do nemocnice vrtulník.

Na to, jestli lanová centra dodržují všechny předpisy a náležitosti, dohlíží Česká obchodní inspekce. Podle jejího mluvčího Petra Fröhlicha inspektoři běžně tyto provozy kontrolují. „Musejí splňovat příslušné požadavky zákona, evropských nařízení a také souvisejících technických norem,“ prohlásil mluvčí.