ren, Novinky, ČTK

Vyšší rodičovskou by měli dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun. Vyšší rodičovská ohledně vícerčat, konkrétně 1,5násobek základní, byla schválena v minulém volebním období.

Podle ministryně sociálních věcí Jany Maláčové by byla nejspravedlivější vyšší rodičovská pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let. „Nicméně z rozpočtových a časových důvodů došlo na úrovni vlády ke kompromisu," uvedla. Příspěvek podle Maláčové pobírá kolem 280 tisíc rodin, vládním návrhem si přilepší zhruba čtyři pětiny z nich.

Maláčová také připomněla, že za 12 let se příspěvek „nepohnul ani o korunu”. U nejčastějšího tříletého čerpání příspěvku bude v případě schválení předlohy podle ní činit měsíční částka asi 9700 korun místo nynějších zhruba 7000 korun.

Osobně věří tomu, že nyní projde zákon výbory a na plénum se pět dostane v září a bude schválen. Úspěch očekává i v Senátu.

Opozice chce úpravy

Opozice se bude snažit prosadit pozměňovací návrhy, ale velká šance na jejich přijetí není.

Piráti se podle poslankyně Olgy Richterové budou snažit prosadit pravidelnou valorizaci příspěvku na podobných principech, jako jsou u důchodů. „Reálná hodnota pevných částek se každým rokem snižuje," uvedla.

Obdobnou úpravu bude navrhovat i SPD, vyplynulo z vyjádření poslankyně hnutí Terezy Hyťhové. Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase bude chtít, aby mohl příspěvek pobírat i prarodič, jenž se o dítě stará.

Hned několik opozičních klubů - ODS, SPD a KDU-ČSL - bude navrhovat vyšší rodičovskou pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská označila variantu vlády ANO a ČSSD za diskriminační pro desítky tisíc rodin.

„Trestá rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a vrátili se na trh práce,” řekla Golasowská. Podle Jana Bauera (ODS) jde zhruba o 20 procent z celkového počtu příjemců. Komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová ale uvedla, že by se jednalo o jednorázovou sociální dávku. Rodičovský příspěvek je náhrada za ušlou mzdu v době, kdy se rodič stará doma o dítě, podotkla.

Novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.