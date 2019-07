Barbora Zpěváčková, Novinky

I když to původně vypadalo, že vládní novela projde ve Sněmovně v úterý prvním čtení, poslanci se nakonec k hlasování nedostali. Debata totiž trvala čtyři hodiny až do sedmé večer, kdy schůze končí. K předloze se tak vrátí zřejmě v následujících dnech.

Vláda si vyslechla především kritiku kvůli tomu, že slibovala, že nebude zvyšovat daně, a teď to dělá.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) návrh hájila s tím, že hlavním cílem novely je zvýšit ochranu občanů před návykovými látkami a hraním hazardních her. Podobně argumentoval i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Není to jediné opatření pro boj se závislostmi. Není to to jediné, co uděláme. Naopak je to jedno z opatřeních, a je velmi účinné,“ hájil Vojtěch.

Je to jen vějička, prohlásil Skopeček

„Je to jen vějička. Paní Schillerová potřebuje jen více a více peněz do rozpočtu,“ prohlásil poslanec ODS Jan Skopeček.

A tak končí pohádka hnutí ANO o tom, jak nezvyšuje daně předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura

„Dovolujete si říkat, že jste vláda, která daně nezvyšuje, ale daně jsou jedny z nejvyšších, které kdy byly,“ zmínil Skopeček skutečnost, že hnutí ANO opravdu před volbami slibovalo, že ke zvyšování daní nedojde.

„Slibovali jste, že nebudete zvyšovat daně,” připomněl i poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura prohlásil, že předloha by se měla nazvývat „vládní návrh zákona, kterým se zvyšují daně.” „A tak končí pohádka hnutí ANO o tom, jak nezvyšuje daně,“ prohlásil v projevu Stanjura.

Kalousek: Kompenzujte to snížením jiných daní



Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska by měla vláda zvýšení daní na tabák, alkohol a hazard kompenzovat snížením jiných daní, například zrušením daně z nabytí nemovitosti.

Pokud to podle Kalouska vládní strany nepodpoří, jsou jejich argumenty falešné a nejde o nic jiného než zvýšit daňovou zátěž.

V případě lihu navrhlo ministerstvo financí zvýšení z 57 korun na 64,50 koruny na půllitru 40procentního alkoholu. Spotřební daň z cigaret se má podle návrhu zvýšit z 27 procent na 30 procent u procentní části a z 1,46 koruny na 1,61 koruny na kus u pevné části sazby. Krabička by tak mohla zdražil až o 13 korun.

Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent.

Nejde jen o alkohol, ale i o plyn



Vláda kromě toho také navrhuje zrušit osvobození zemního plynu používaného k výrobě tepla v domovních kotelnách od daně. Domovní kotelnou se rozumí decentralizovaný zdroj tepla umístěný v bytovém domě.

Podle Stanjury dojde k zdražení plynu pro domácnosti. „Je pro nás naprosto nepřípustné také zdražení topení plynem pro více než 400 tisíc domácností zrušením osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od daně za plyn,” uvedl.

Změnit by se měla také metoda tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven. Nově by měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví.

Pojišťovny tak budou podle Kalouska méně odolné proti mimořádným situacím a proti případné krizi. „Je to mimořádně neodpovědné,” prohlásil Kalousek.

Zvýšit se má také poplatek za vklad do katastru nemovitostí se má zdvojnásobit z nynějších 1000 korun na 2000 korun. Důvodem je podle vlády inflace a nárůst administrativy.

Vláda tak počítá s tím, že změny by měly do státní kasy přinést v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.