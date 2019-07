Renáta Bohuslavová, Novinky

„Zatím jsme neviděli konkrétní text. Je potřeba se na to podívat. Nemůžeme dávat bianco šek, že máme v plánu něco podpořit, když nevíme, o co jde. Jsme stále koaliční strana a je to věc na větší debatu,” řekl Novinkám v úterý předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Případnou ústavní žalobu na prezidenta, pokud by do Sněmovny doputovala, nepodpoří ani komunisté a SPD. „Myslím, že je to politický boj části politického spektra,” uvedl v úterý na tiskové konferenci předseda poslanců SPD Radim Fiala.

Ústavní žalobu by za současných okolností nepodpořili ani poslanci KSČM. „Prezident nepřekračuje ústavní pravomoci a ať si sami sáhnou do svědomí ti, kteří to dnes říkají,” vzkázal na úterní tiskové konferenci šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik.

Filip: Senátoři mají nižší legitimitu než prezident

Předseda KSČM se do senátorů, kteří ústavní žalobu připravují, opřel s tím, že jejich legitimita podle počtu hlasů, které získali ve volbách, nedosahuje té prezidentské.

„Legitimita všech senátorů nedosahuje ani třetiny hlasů, které dostal pan prezident ve volbách. Žalobu jistě mohou podat, to je jejich právo, ale měli by si také hledět pozice, kterou v ústavním systému mají,” doplnil předseda komunistů Vojtěch Filip.

Pro ústavní žalobu by naopak zvedli ruku poslanci TOP 09, STAN, lidovců, ODS i Pirátů.

„Nám už nic jiného nezbývá. Pokud máme pocit, že není dodržována Ústava, tak se musíme pokusit, aby oběma komorami ústavní žaloba prošla,” uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Podle lídra Pirátů Ivana Bartoše je třeba ještě pracovat na definitivní verzi žaloby. V původním návrhu je i problematika nejmenování profesorů či tlak na soudce, a to by podle Bartoše nemělo ustoupit pouze návrhu na řešení současného problému kolem neodvolání ministra kultury Antonína Staňka.