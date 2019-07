Jan Martinek, Právo

Výzvu, kterou má Právo k dispozici, podepsali předseda organizace v Praze 7 Michal Hašek a místopředsedové Jan Svoboda a Alena Špitálská.

„Po volbách do EP konaných v květnu letošního roku se potvrdil neustálý klesající trend popularity hnutí ANO v Praze, a to zejména v centrálních částech Prahy,“ konstatuje buňka.

Pražské organizaci se podle ní nedaří tento trend nijak zvrátit. „Vrcholem našeho přešlapování na místě byl odchod Petra Stuchlíka jak z ANO, tak z funkce pražského zastupitele,“ píše se v dopise. Stuchlík byl kandidátem ANO na primátora, hnutí s ním ale skončilo na pátém místě a na pražské radnici je v opozici. Stuchlík rezignoval v červnu.

„Jelikož jsme jako oblastní organizace podpořili Patrika Nachera při jeho kandidatuře na čelním místě kandidátky na magistrát, vyzýváme jej k uchopení situace v Praze, a to i z toho důvodu, že je předsedou klubu našich zastupitelů. Zároveň jej vyzýváme k aktivnímu vstupu do našeho hnutí ANO,“ stojí ve výzvě.

„Rádi bychom, aby se zhostil i jakési funkce ,tahouna‘ hnutí ANO v Praze, protože z našeho pohledu vystupuje aktivně i v mediích a dokáže ANO dobře a důstojně reprezentovat,“ píše buňka.

Nacher Právu řekl, že o výzvě ví. „Bylo by neuctivé vyjádřit se pro média dřív než těm, kteří mě vyzvali. Ale platí, že jen hlupák by udělal znovu tu chybu a dvakrát vstoupil do stejné řeky,“ sdělil Právu poslanec.

Vedení ANO totiž Nachera před komunálními volbami zařízlo, ačkoliv jej pražská organizace chtěla jako jedničku kandidátky, Andrej Babiš si i přesto prosadil za kandidáta na primátora Stuchlíka. Nacher se po volbách stal předsedou zastupitelského klubu.