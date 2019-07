Barbora Zpěváčková, Renáta Bohuslavová, Novinky

Premiér řekl, že si odchod soc. dem. z vlády nepřeje, ale pokud by se tak stalo, šel by do Sněmovny zjistit stanovisko jednotlivých stran a hnutí, jak se k takové situaci staví.

„Šel bych se jich zeptat, jestli by akceptovali rekonstrukci vlády, že bychom získali nějakou podporu od opozičních stran. Pokud by soc. dem odešla, tak jsou pro nás alternativa i předčasné volby, ale my je nechceme,“ prohlásil Babiš.

Vládu ANO složenou z odborníků by byla ochotna tolerovat SPD, jak už dříve řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Chtěl by za to ale programové ústupky.

Zůstane Staněk ve vládě?



Takový scénář nastínil i prezident, který tvrdí, že odchod ČSSD z koalice nemusí znamenat předčasné volby. „Kdyby sociální demokracie opustila vládu, tak by to znamenalo personální rekonstrukci vlády. Nic více, nic méně. Z důvodů, které vy oba znáte, se dá očekávat, že by podpora vládě v tomto případě byla ze strany SPD. A je-li tomu tak, pak by sociální demokracie spáchala kolektivní sebevraždu. Protože by se už nikdy do vlády nedostala,“ řekl Zeman v sobotní MF Dnes.

Koaliční smlouva přitom stanoví, že pokud všichni ministři z ČSSD podají demisi, do týdne ji podá i premiér. Zeman ale naznačil, že ve vládě by mohl zůstat právě ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD, kterého prezident odmítá odvolat.

Ve čtvrtek Zeman vzkázal, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvolán ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu.

Babiš by o důvěru žádat nemusel



„Pokud se jeden ministr rozhodne zůstat, je na panu premiérovi, jak se zachová,“ zhodnotil to Hamáček. Pokud by Babiš rekonstruoval vládu, nemusel by žádat o důvěru Sněmovny.

„Ve chvíli, kdy zaměníte jednu koalici za druhou, tak je to věc politického uvážení. Vláda je definována osobou premiéra. Když ji výrazně obměníte a změníte, tak by se slušelo, aby vláda žádala o důvěru. Ústava to ale nutně nevyžaduje, není to předepsaná povinnost, šlo by spíš o politickou slušnost,“ řekl Novinkám ústavní právník Jan Kysela.