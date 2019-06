ČSSD má se Šmardou smůlu, Zeman rozhodne o odvolání Staňka v řádu měsíců

Prezident Miloš Zeman rozhodne o výměně na postu ministra kultury až poté, co se vyšetří trestní oznámení, které podal současný šéf resortu Antonín Staněk (ČSSD). Řekl to ve čtvrtek na tiskové konferenci po návštěvě Kraje Vysočina. Na připomínku, že vyšetřování se může táhnout měsíce, odpověděl, že mu to nevadí. Požadavek ČSSD, aby situaci vyřešil do 30. června, označil za ultimátum a drzost.