zpe, Novinky

„Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit,“ řekl Hamáček ČTK.

Popřel tak slova místopředsedy ČSSD Veselého. Ten zhruba deset minut před tím novinářům sdělil, že pokud nebude o výměně ministra kultury Antonína Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu jasno do neděle, budou Babiše žádat, aby hned v pondělí 1. července podal na prezidenta Miloše Zemana kompetenční žalobu.

Poslanci sociální demokracie se během středeční schůze Sněmovny sešli na mimořádném jednání klubu. Podle informací Novinek řešili, jestli nakonec nepoloží vládu. Nakonec se ale dohodli, že se k opozici nepřipojí.