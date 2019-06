kab, Právo

„Prezident nesouhlasí se jmenováním Šmardy. Na postu by chtěl ponechat Staňka,“ uvedl Právu jeden ze zdrojů blízkých špičkám sociální demokracie. Ty se nyní radí, co dál.

ČSSD si totiž klade podmínku svého setrvání v kabinetu s hnutím ANO prosazením výměny ministra kultury. Šmarda měl podle přání ČSSD nahradit Antonína Staňka, který původně rezignoval už k 31. květnu, Zeman však jeho demisi nepřijal.

Nerozmyslel si to ani v úterý večer, kdy se se Šmardou setkal na Vysočině. Schůzka prý trvala asi dvě hodiny, Šmarda však prezidenta nepřesvědčil.

Předsednictvo ČSSD se v pátek usneslo, že pokud nebude o výměně ministra jasno do konce června, svolá své mimořádné jednání. Na něm by znovu mohlo hlasovat i o odchodu z vlády. V pátek pro to hlasovalo 10 členů předsednictva z přítomných 41, dalších deset se zdrželo.

Zeman si však starosti o budoucnost vlády ještě v úterý nedělal. „Věřím, že tato vláda s vysokou pravděpodobností vydrží do konce volebního období, už proto, že 2,5 roku není tak dlouhá doba. Organizovat kvalitní kampaň také zabere něco času,“ prohlásil na svém setkání s krajskými zastupiteli Vysočiny.