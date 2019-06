Barbora Zpěváčková, Novinky

17:51 - Poslankyni ODS Janě Černochové se nelíbí, že v sále není premiér Andrej Babiš. Navrhla přerušit schůzi do jeho přítomnosti. Babiš ještě před hlasováním

17:45 - První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že demonstranti nechtějí mnoho, především žádají slušnost a čest. Výroky premiéra o tom, že nikdy neodstoupí, jsou podle ní pohrdáním ústavních principů a lidmi. „Jste symbolem arogance moci,” prohlásila poslankyně.

17:09 - Vláda tak chce zřejmě opozici schůzi pěkně „osladit”. Každý z ministrů ANO si připravil vystoupení na několik desítek minut, ne-li na hodinu.

16:50 - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) hovoří o tom, jak vláda bojuje se suchem.

16:23 - Během pěti hodin schůze na plénu zatím vystoupili jen členové vlády a poslanci s přednostním právem, což jsou šéfové parlamentních stran a klubů. Řadoví poslanci se ke slovu zatím vůbec nedostali.

16:15 - Kroky vlády nyní hájí ministr zdravotnictv Adam Vojtěch (za ANO).

15:55 - S projevem vystoupila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), kterou kritizují protestující na demonstracích. „Nic na mě nemají,” prohlásila Benešová. „Ti, kteří mě dneska nálepkují, mají sami problémy,” dodala.

Premiér Andrej Babiš na schůzi Poslanecké sněmovny svolané z podnětu pětice opozičních stran k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

15:41 - Vládu nyní hájí ministr školství Robert Plaga (za ANO).

15:36 - Debata bude zřejmě ještě dlouhá. Do diskuze se hlásí 24 poslanců. „Doufám, že budeme hlasovat do půlnoci,” uvedl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

15:03 - Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) na grafech prezentuje, že vláda staví nové silnice a dálnice. „V pondělí jsme na jihočeské dálnici D3 otevřeli dalších 8 kilometrů. Dalších 37 kilometrů je ve výstavbě,” konstatoval Kremlík.

15:02 - Hnutí ANO si podle Rakušana uzpůsobuje svůj etický kodex podle toho, jak se to hodí Babišovi.

14:56 - Rakušan Babišovi vyčetl, že nevnímá jednu věc. „Jsou tady i lidé, kteří mají potřebu seberealizace a potřebu mluvit do veřejného života. Těmi lidmi pohrdáte a odmítáte jednání s nimi. Nejste premiérem všech občanů České republiky,” vmetl Babišovi. „Jste negativním příkladem pro celou společnost,” dodal Rakušan.

14:48 - Slovo si vzal šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Zdůraznil, že premiéři a ministři v minulosti odstupovali například kvůli tomu, že používali špatné vysokoškolské tituly, ale Babiš se svými kauzami v čele vlády stále zůstává.

14:30 - Jednání dolní komory pokračuje. Štafetu v hájení vlády převzala ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová.

13:30 - Schůze Sněmovny je na hodinu přerušena.

13:20 - S projevem vystoupil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. ČSSD připomněl pád Topolánkovy vlády v roce 2009.

„Znovu se obracím na kolegy ze soc. dem.: opravdu budete tak nekonzistentní, že ten malý šrám před deseti lety vám stál za shození vlády a argumentovali jste demokratickým právním státem, a ta současná bezprecedentní mezinárodní ostuda, ve které se dosud neocitl žádný předseda vlády zemí EU, vám za to nestojí a máte pocit, že je to správné? Co se to s vámi stalo?” burcoval Kalousek.

Jan Chvojka (ČSSD) a Jaroslav Faltýnek (ANO) ve Sněmovně

FOTO: Milan Malíček, Právo

13:10 - Sociální demokraté oznámili, že vládu podpoří.

13:00 - Šéf KDU-ČSL Výborný řekl, že vládu charakterizuje zoufalost. Uvedl také, že Andreje Babšie obtěžuje demokracie.

12:40 - Zatímco ministři za ANO hájí na plénu vládu, poslanci ČSSD se mimořádně sešli na jednání klubu. Podle informací Novinek řeší, jestli nakonec nepoloží vládu. Důvodem je, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu (ČSSD) ministrem kultury.

12:31 - Vládu nyní hájí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

12:07 - Šéf Pirátů Bartoš prohlásil, že k „agrofertizaci” České republiky dochází postupně už několik let.

Poslankyně hnutí ANO Monika Oborná (vlevo), Taťána Malá (vzadu vpravo) a Barbora Kořanová (vpředu) na schůzi Sněmovny svolané k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

11:46 - Schillerová jednání označila za přehlídku konfrontačního stylu, který podle ní není ničím jiným než volebním bojem uprostřed volebního období. „Věnovat tomu celý den je podle mého názoru plýtváním,” míní Schillerová.

11:44 - Babiš po 40 minutách ukončil svůj projev. U pultíku ho vystřídala šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO).

11:34 - „Zásadně odmítám, že bych udělal něco špatně,” zdůraznil Babiš.

11:31 Poslanci ČSSD se sešli na mimořádném jednání klubu. Chtějí se poradit, jak se zachovají při hlasování o nedůvěře kvůli dění okolo jmenování nového ministra kultury, uvedla Česká televize.

11:18 - „Já zásadně odmítám zneužívání dotací,” uvedl premiér. Na udělování dotací prý nemá vliv. Babiš také zdůraznil, že auditní zprávy Evropské komise byly doručeny velmi podivným způsobem.

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová na schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

11:10 - „Kdyby padla vláda, tak paralyzujete naší zemi. Nevím, kdo mi co může vyčítat,” řekl Babiš. Chválil se za to, že vybudoval kontakty se zahraničními politiky.

11:06 - Babiš řekl, že pokusy opozice vyslovit nedůvěru vládě pokládá za legitimní nástroj politického boje, ale nerozumí jim. „Když podám demisi, podá demisi celá vláda. Co bude potom? Budou předčasné volby? Beru to jako pokus o destabilizaci naší země,” prohlásil premiér.

11:04 - K řečnickému pultíku přistoupil premiér Andrej Babiš (ANO).

10:50 - Fiala řekl, že si není jistý, jestli předseda vlády chápe, v čem je problém. „Nechápe, v čem spočívá ústavní slib člena vlády. Nechápe, co smí dělat předseda vlády a co dělat nesmí. V tom případě nemáme záruku vůbec v ničem,” uvedl.

10:45 - „Sklenice přetekla, lidé řekli, že toho mají dost. Nechápu, jak toto mohou někteří poslanci ignorovat,” prohlásil Fiala. Středeční schůzi podle lídra ODS vyvolala neochota hledat politické řešení.

Předseda ODS Petr Fiala ve Sněmovně

FOTO: Milan Malíček, Právo

10:41 - Komunisté, kteří umožnili vznik kabinetu, nebudou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Na tiskové konferenci to zopakoval předseda KSČM Vojtěch Filip.

10:39 - Slovo si vzal šéf ODS Petr Fiala. „Využijme tuto situaci pro to, abychom se rozhodli, jestli je správné nedělat nic,“ burcoval. Většina občanů si podle něj uvědomuje, že vláda má problém, a podle Fialy by si to měla uvědomit i většina Sněmovny.

10:36 - Poslanci si nejprve odsouhlasili, že budou moci hlasovat o nedůvěře vládě i po jedenadvacáté hodině večer.

10:30 - Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) zahájil schůzi.

10:09 - Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek si rýpl do sociálních demokratů. Připomněl pád vlády z roku 2009. ČSSD podle Kalouska tehdy vyvolala hlasování o nedůvěře vládě kvůli malichernějším věcem. Podivil se, že soc. dem. nyní nevadí problémy premiéra Babiše. „Stojíme tváří v tvář neskutečnému střetu zájmů, který dělá ostudu České republice,” zdůraznil Kalousek.

9:35 - Rakušan vyzval současné opoziční strany k vytvoření volebního bloku, který by mohl porazit hnutí ANO.

„Demokraté by se před volbami měli spojit při tom, že po volbách budou nadále existovat samostatné politické strany a kluby. Nicméně je třeba ukázat, že možnost porazit Andreje Babiše v parlamentních volbách existuje,” dodal Rakušan.

Místopředsedkyně Starostů a nezávislých Věra Kovářová a předseda Vít Rakušan před schůzí Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

9:31 - „Vláda je špuntem České republiky a brzdí její vývoj,” přidal se předseda poslanců STAN Jan Farský.

9:23 - Hnutí STAN zkritizovalo vládu za kroky, které činí. „Není to vláda odborníků, je to vláda nemehel. Místo toho, abychom se zabývali reálnými tématy, které tíží tuto zemi, tak se zabýváme problémy premiéra,” prohlásil předseda hnutí Vít Rakušan.

9:00 - Piráti budou hlasovat pro nedůvěru vládě zejména kvůli tomu, že premiér je trestně stíhaný a je ve střetu zájmů. Vadí jim také politika vlády, která je podle nich špatná.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš (vlevo) a poslanec Mikuláš Ferjenčík vystoupili před schůzí Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

„Jsme svědky výroků premiéra, že Česko vzkvétá. Piráti i lidé v ulicích jsou jiného názoru. Nemáme se dobře díky vládě Andreje Babiše, je to díky tomu, že občané pracují od nevidím do nevidím. Pane premiére, díky vám není líp,” vzkázal Bartoš.

8:43 - Šéf KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že lidovečtí poslanci nejsou proti tomu, že hnutí ANO nesmí vládnout. „Jsme zde proto, abychom hlasovali o tom, jestli má v této zemi vládnout právo. Jsme přesvědčeni o tom, že naše demokracie nesmí zdegenerovat,” řekl Výborný.

8:40 - Jako první na tiskové konferenci vystoupili lidovci.

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolala pětice opozičních stran. ODS, Pirátům, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN vadí především možný střet zájmů premiéra Babiše.

Rozložení sil ve Sněmovně Vláda: ANO

78 poslanců

ČSSD

15 poslanců

KSČM (ve vládě nesedí, ale toleruje ji)

15 poslanců

Opozice: ODS

23 poslanců

Piráti

22 poslanců SPD

19 poslanců KDU-ČSL

10 poslanců

TOP 09

7 poslanců

STAN 6 poslanců

nezařazení 5 poslanců



Pro nedůvěru bude hlasovat i SPD. Předseda SPD Tomio Okamura se už ale nechal slyšet, že mu ve vládě nevadí Babiš, ale sociální demokracie.

Aby byla vládě vyslovena nedůvěra, je pro to potřeba 101 hlasů. Ty ale opozice nemá ani s hlasy SPD. Koaliční ANO a ČSSD totiž ve Sněmovně tolerují komunisté. Tyto tři strany spolu mají 108 hlasů.