Barbora Zpěváčková, Novinky

„Budeme hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry,“ sdělil Novinkám Hamáček.

Zřejmě se tak nebude opakovat scénář z loňského listopadu. Když tehdy Sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěře vládě kvůli kauze Čapí hnízdo a údajnému únosu premiérova syna Andreje Babiše juniora na Krym, poslanci koaliční ČSSD odešli ze sálu.

Tentokrát to musí být jasné

a srozumitelné Jan Birke, poslanec ČSSD

A proč se poslanci soc. dem. tentokrát zachovají jinak? Prý je jiná situace. „Nám se za tu dobu podařilo prosadit některé priority a sliby, které jsme voličům dali. Máme důvěru v koaliční projekt, a proto budeme hlasovat jednotně pro jeho podporu,“ vysvětlil Novinkám šéf poslanců ČSSD Chvojka.

„Tentokrát to musí být jasné a srozumitelné. Pokud v té vládě chceme být, tak musíme srozumitelně říct, že jsme proti tomu návrhu a musíme to vyjádřit hlasováním. V tom je to jiné,“ míní poslanec ČSSD Jan Birke.

Nepustíme k moci SPD, říká Chvojka



Podle Chvojky je důležité, že se ČSSD podařilo prosadit priority jako například zvýšení rodičovského příspěvku nebo zrušení karenční doby. Podobně to zhodnotil další z poslanců soc. dem. Petr Dolínek.

„Vnímám to tak, že ministři soc. dem. pracují a vláda jako celek schvaluje návrhy sociální demokracie, daří se nám prosazovat naše priority. Máme jasně formovanou zahraniční politiku, ministr vnitra garantuje nezávislou a objektivní práci policie. Odcházení a schovávání se není na místě,“ zhodnotil Dolínek.

„Chceme také dát najevo, že nepustíme k moci takovou stranu, jako je SPD,“ dodal Chvojka.

Opozice nemá dost hlasů



Hlasování o nedůvěře čeká vládu ve středu. Vyvolala ho pětice opozičních stran. ODS, Pirátům, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN vadí především střet zájmů premiéra Babiše.

Pro nedůvěru bude hlasovat i SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura se už ale nechal slyšet, že mu ve vládě nevadí Babiš, ale sociální demokracie.

Aby byla vládě vyslovena nedůvěra, je pro to potřeba 101 hlasů. Ty ale opozice nemá ani s hlasy SPD. Koaliční ANO a ČSSD totiž ve Sněmovně tolerují komunisté.