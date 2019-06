Jan Martinek, Právo

Pane předsedo, jaký má opozice plán? Na vyslovení nedůvěry nemá dost hlasů.

Celá debata o plánu B je směšná, rozehrávají ji lidé, kteří buď nechápou politiku, nebo jsou cyničtí. Využili jsme nejsilnějšího nástroje, který opozice má, a to je ústavní právo na vyvolání nedůvěry.

Otázka má spíš směřovat na ty, kteří Andreje Babiše drží u moci bez ohledu na zájmy ČR, tedy na komunisty, soc. dem., případně okamurovce. My máme představu jasnou – Babiš se všemi svými problémy nemůže být dál ve funkci premiéra.

Když už bych měl na tuto hru přistoupit, tak je plán C i D – může pokračovat vláda s jiným premiérem, respektujeme to, že mají většinu ve Sněmovně. Nebo se vytvoří vláda na jiném půdorysu. Třetí varianta jsou předčasné volby. Řešení je mnoho.

Když opozice vyslovuje vládě nedůvěru, měla by být připravena na převzetí vládní odpovědnosti. Jste na to připraveni?

Všichni umíme počítat a varianty, které jsou na stole, jsem představil. Nejschůdnější varianta je, že bude pokračovat stávající koalice s jiným premiérem. Využíváme nástroje, který opozice má, a děláme to v souladu s většinovým názorem společnosti, tedy že se něco má změnit a že Babiš nemá s těmito svými problémy dál vládnout.

Zhruba třetina lidí si myslí, že se nic měnit nemusí, ale reprezentujeme zbytek, který si myslí, že je potřeba jednat.

Většinový názor společnosti vyjadřují volby a podle nich má ANO stále největší podporu voličů.

To nezpochybňujeme. Ani 30procentní podpora ve volbách nikomu nedává právo přivlastňovat si stát bez ohledu na všechna pravidla a principy politiky a zatěžovat svými osobními problémy politiku.

To, že Babiš je ve střetu zájmů, to, že občané mají doplácet na jeho neoprávněně získané dotace, to, že premiérovi hrozí obžaloba a za této situace mění ministra spravedlnosti, to všechno jsou věci, které připadají nepřijatelné nám i statisícům lidí. Divím se těm, kteří to bagatelizují.

Voliči před volbami věděli o Babišově střetu zájmů, stejně jako o kauze Čapí hnízdo.

Situace se ale posouvá dál, máme tu předběžné audity Evropské komise, které jasně pojmenovávají, že střet zájmů je takový, že dotace jeho firmám jsou vypláceny neoprávněně.

Ale ukazuje se také, že Babiš si tak obsadil vládu a státní aparát, že ten není schopen na to reagovat a dál vyplácel dotace jeho firmám z peněz daňových poplatníků.

Ukazuje se, že policie navrhla obžalovat Babiše a za dva dny byl vyměněn ministr spravedlnosti. To jsou důvody, proč je historicky nejvíc lidí od roku 1989 na protestních akcích.

Zkoušeli jste vyjednávat například s ČSSD o tom, že by vládu nepodpořili?

Ano. Položili jsme ČSSD i SPD otázky, co je pro ně ještě přijatelné, kde mají hranice. Odmítli se s námi bavit. Osobně jsem zval Jana Hamáčka i Tomia Okamuru k jednání, z různých důvodů řekli, že s námi jednat nebudou.

Udělali jsme všechno pro to, abychom tu většinu měli, ale teď bude muset každý poslanec vstát a říct: Jsem pro Babiše, protože mi nevadí jeho střet zájmů, a přebírám za něj odpovědnost tím, že podpořím jeho vládu.

SPD vládu nepodporuje, chystá se jí také vyslovit nedůvěru.

SPD vládu nepodporuje kvůli soc. dem., ne kvůli Babišovi. Neumím si představit, že bychom seděli ve Sněmovně, bavili se o deficitním rozpočtu a tvářili se, že se nic neděje. Děje, nikdy od roku 1989 nebylo na ulicích tolik lidí jako v neděli a nikdy jsme tu neměli premiéra s takovými problémy.

Demonstrace v roce 1989 vedly ke změně režimu v Československu. Máte pocit, že současné protesty také povedou ke změně?

Stačí, když se změní vláda a způsob vládnutí. To, jak Babiš s prezidentem Milošem Zemanem drží celou zemi jako rukojmí svých problémů. Kdyby nebyl prezidentem Zeman, který Babiše podporuje, jsem si skoro jistý, že by po těch demonstracích premiér odstoupil.