Ivan Blažek, Právo

„Působí zde téměř tisíc profesionálů ozbrojených sil, nasazeno je na tři sta padesát kusů pozemní i letecké techniky,“ řekl Právu Jan Cífka, plukovník generálního štábu. „Mezi ty nejzajímavější patří tank T-72M4, kolový obrněný transportér Pandur nebo kanonová houfnice,“ dodal.

Vrcholem akce je bojová ukázka, které se letos zúčastní šestadvacet bojových vozidel včetně tanků, dva vrtulníky a dva letouny L-159 Alca. „Nepřítel vysadí vrtulníkem do našeho týlu přepadovou diverzní skupinu, která zaútočí na náš konvoj,“ nastínil výchozí situaci Cífka.

Nehrajeme si na vojáky

Historických ukázek se zúčastní na tři sta nadšenců z vojenských historických klubů, přijedou i aktéři z Polska a Běloruska. „Není to hra na vojáky. Naším mottem je, že nikdo nemá právo zapomenout,“ prohlásil František Koch, ředitel rokycanského Muzea na demarkační linii.

Vojenskou techniku si chtějí vyzkoušet i děti.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

Strašická pláň se promění v dukelské bojiště i v hornoslezské Gliwice. „Přepadením tamního vysílače, německou zinscenovanou provokací, začal před osmdesáti lety útok na Polsko, a tím i druhá světová válka. A od dukelské operace, které se zúčastnily tisíce Čechoslováků, letos uplyne pětasedmdesát let,“ připomněl Koch.

Jen do rekonstrukce dukelské bitvy se zapojí dvanáct tanků a repliky tehdejších letadel. „V tomto případě se žádná generálka nekoná, hodně lidí totiž přijede až v pátek večer. Ale ti, s nimiž spolupracujeme, dobře vědí, o co jde, dokážeme se velice rychle domluvit. A díky tomu, že jsou rozumní a ukáznění, tak to vždycky fungovalo,“ konstatoval Koch.

V Brdech se představí i rakouská, slovenská a americká armáda – ta přiveze bojová vozidla Stryker. Dojde také na prezentace policistů a hasičů. Program zahájí v devět ráno exhibice Posádkového velitelství Praha, končit se bude po šestnácté hodině.

Třicetiletá tradice

Historie Bahen se začala psát v roce 1990. „Tehdy se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy poprvé setkali majitelé vojenských historických vozidel, o dva roky později se do akce zapojili i vojáci 1. tankového pluku ze Strašic,“ zavzpomínal Koch.

Návštěvnost se pohybuje kolem padesáti tisíc diváků, stinnou stránkou bývají kolony na příjezdových trasách. Obří záchytné parkoviště bude na okraji Dobříva, dopravu zajišťují speciální autobusové spoje.